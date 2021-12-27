Группа «ДДТ» готовит новый альбом
Группа «ДДТ» в следующем году планирует представить новый материал, который, возможно, войдет в новый альбом коллектива.
«Этот год мы начали с плодотворной работы, а именно с записи новых песен, одна часть из которых вошла в наш 21-й студийный альбом "Творчество в пустоте", а другая будет представлена в следующем», – говорится в сообщении на странице «ДДТ» в Instagram.
Как отмечают музыканты, творческий процесс был «увлекательным, иногда нервным и напряженным, временами спокойным».
«Полгода мы искали звуки, слова, аранжировки, крутили ручки, меняли педали, комбики и усилители, рвали струны, тексты и ломали барабанные палочки», — поделилась группа.
Релиз «Творчество в пустоте» увидел свет в октябре. Группа «ДДТ» запустила сбор средств для записи пластинки на краудфандинговой платформе. Музыкантам уже удалось собрать почти 22 млн рублей.
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