Группа «Чайф» анонсировала новый альбом и юбилейный тур

«Мы репетируем новый альбом. Следующий у нас юбилейный год. Мы хотим к нему сами себе сделать подарок — записать новый альбом. Есть 11 новых песен — как раз на альбом, четыре мы репетируем», — поделился музыкант.

Шахрин сообщил, что «Чайф» также подготовит юбилейный тур в честь 40-летия группы. По словам рокера, у музыкантов уже есть программа и концепция шоу, афиша, «какое-то световое, сценическое решение».

Ранее группа «Алиса» анонсировала новый альбом «Гойда», в пластинку войдут 16 композиций.

