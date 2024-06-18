Группа «Чайф» анонсировала новый альбом и юбилейный тур
Группа «Чайф» работает над новым альбомом. Об этом рассказал на пресс-конференции лидер коллектива Владимир Шахрин.
«Мы репетируем новый альбом. Следующий у нас юбилейный год. Мы хотим к нему сами себе сделать подарок — записать новый альбом. Есть 11 новых песен — как раз на альбом, четыре мы репетируем», — поделился музыкант.
Шахрин сообщил, что «Чайф» также подготовит юбилейный тур в честь 40-летия группы. По словам рокера, у музыкантов уже есть программа и концепция шоу, афиша, «какое-то световое, сценическое решение».
Ранее группа «Алиса» анонсировала новый альбом «Гойда», в пластинку войдут 16 композиций.
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