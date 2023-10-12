Группа 25/17 выпустила новый альбом «Радость встреч и расставаний»
12 октября 202313:40
Группа 25/17 представила новый альбом, который получил название «Радость встреч и расставаний».
В релиз вошло 12 песен. Поклонники коллектива услышат истории Бледного, сольные песни Анта. Плюс совместная песня с Гариком Сукачевым «Чемодан».
Альбом «Радость встреч и расставаний» доступен на всех площадках.
Ранее группа ДДТ представила цифровой релиз «Сборника песен №2», в который вошло 18 композиций, подготовленных для издания на виниле, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru