Группа 25/17 выпустила новый альбом «Радость встреч и расставаний»

Группа 25/17 представила новый альбом, который получил название «Радость встреч и расставаний».

«НАШЕ Радио» разыграет уникальную коллекцию рок-фарфора

В релиз вошло 12 песен. Поклонники коллектива услышат истории Бледного, сольные песни Анта. Плюс совместная песня с Гариком Сукачевым «Чемодан».

Альбом «Радость встреч и расставаний» доступен на всех площадках.

Ранее группа ДДТ представила цифровой релиз «Сборника песен №2», в который вошло 18 композиций, подготовленных для издания на виниле, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: соцсети группы
ТЕГИ:Новый АльбомМузыкаМузыканты

Горячие новости

Все новости

партнеры