Группа 25/17 представила сборник «20 лет на волне»
Группа 25/17 выпустила сборник «20 лет на волне», который приурочен к юбилею команды.
В релиз вошли 30 песен из альбомов разных лет. Композиции, записанные командой в период с 2008 по 2022 годы, представлены как в оригинальных альбомных версиях, так и акустическом и концертном исполнении.
«Можем как угодно, делаем как хотим», - описали музыканты свою пёструю подборку.
Отметим, что вживую группу 25/17 можно будет увидеть и услышать на фестивале «НАШЕСТВИЕ-2023», который пройдет 4-6 августа в Калужской области.
Ранее лидер группы 25/17 Антон «Ант» Завьялов заявил, что ждёт крутой музыки от участников «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru