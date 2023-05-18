Группа 25/17 представила сборник «20 лет на волне»

В релиз вошли 30 песен из альбомов разных лет. Композиции, записанные командой в период с 2008 по 2022 годы, представлены как в оригинальных альбомных версиях, так и акустическом и концертном исполнении.

«Можем как угодно, делаем как хотим», - описали музыканты свою пёструю подборку.

Отметим, что вживую группу 25/17 можно будет увидеть и услышать на фестивале «НАШЕСТВИЕ-2023», который пройдет 4-6 августа в Калужской области.

Ранее лидер группы 25/17 Антон «Ант» Завьялов заявил, что ждёт крутой музыки от участников «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».