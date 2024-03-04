«Грудь Снигирь против Электроника»: Шнейдеров не верит в успех фильмов «18+»
Двухмиллиардные сборы «Мастера и Маргариты» связаны с тем, что даже ненавистники восхитились образом главной героини, сказал в эфире НСН кинокритик.
Кассовый успех фильма «Мастер и Маргарита» является исключением на фоне проката других картин с возрастным ограничением «18+», заявил в интервью НСН кинокритик Давид Шнейдеров.
Фильм Михаила Локшина «Мастер и Маргарита» за 40 дней в прокате собрал уже более 2 млрд рублей. Если брать фильмы в категории «18+», ближе всех к этой цифре был голливудский триллер «Джокер» с Хоакином Фениксом и Робертом Де Ниро, собравший в России 1,892 млрд рублей.
«В первые же дни после выхода фильма люди разделились на два лагеря: на яростных ненавистников и яростных почитателей картины. При этом и те, и другие среди достоинств картины выделяли грудь Юлии Снигирь. Даже ненавистники говорили, что это самое красивое, что есть в фильме, и, конечно, все пошли посмотреть, это не удивительно, но это единичный случай», - сказал Шнейдеров.
Он объяснил, почему сказки и семейные фильмы успешнее картин, на которые не пускают детей до 18 лет.
«На условный боевик я пойду с приятелем, на эротическую мелодраму вы пойдете с подругой, а на ремейк "Приключения Электроника" пойдут я, моя жена и наши пятеро детей. Семейные фильмы всегда собирают больше денег. В той же Америке, когда решается вопрос с возрастным рейтингом фильмов, продюсеры бьются, чтобы не ставили "R", - это примерно "18+", - а ставили "PG-13", это фильмы, на которые могут ходить дети до 13 лет в сопровождении родителей. Это резко увеличивает аудиторию», - пояснил Шнейдеров.
При этом кинокритик усомнился в успехе фильма Сарика Андреасяна «Онегин», объяснив его отличия от «Мастера и Маргариты».
«Судя по трейлеру и "любви" Сарика Андреасяна к мировой классике, не думаю, что этот фильм будет пользоваться популярностью. Думаю, что "Онегина" никто до конца не дочитал, и по популярности его нельзя сравнить с "Мастером и Маргаритой". Это одна из самых популярных книг вообще и одна из немногих книг, которые люди дочитывали до конца. Особенно среди молодежи трудно себе представить людей, дочитавших до конца "Преступление и наказание", "Войну и мир", я уж не говорю про "Бесов" и "Идиота". Обычно хватает на короткие формы, максимум рассказы Чехова. А здесь великая книга, которую все читали, и все пошли посмотреть, что получилось», - заключил собеседник НСН.
Со своей стороны, кинокритик Роман Григорьев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» назвал Андреасяна «мужиком» за то, что тот «дерзнул» экранизировать произведение Александра Пушкина.
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