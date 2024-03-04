«Грудь Снигирь против Электроника»: Шнейдеров не верит в успех фильмов «18+»

«В первые же дни после выхода фильма люди разделились на два лагеря: на яростных ненавистников и яростных почитателей картины. При этом и те, и другие среди достоинств картины выделяли грудь Юлии Снигирь. Даже ненавистники говорили, что это самое красивое, что есть в фильме, и, конечно, все пошли посмотреть, это не удивительно, но это единичный случай», - сказал Шнейдеров.

Он объяснил, почему сказки и семейные фильмы успешнее картин, на которые не пускают детей до 18 лет.

«На условный боевик я пойду с приятелем, на эротическую мелодраму вы пойдете с подругой, а на ремейк "Приключения Электроника" пойдут я, моя жена и наши пятеро детей. Семейные фильмы всегда собирают больше денег. В той же Америке, когда решается вопрос с возрастным рейтингом фильмов, продюсеры бьются, чтобы не ставили "R", - это примерно "18+", - а ставили "PG-13", это фильмы, на которые могут ходить дети до 13 лет в сопровождении родителей. Это резко увеличивает аудиторию», - пояснил Шнейдеров.

При этом кинокритик усомнился в успехе фильма Сарика Андреасяна «Онегин», объяснив его отличия от «Мастера и Маргариты».