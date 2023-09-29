Грозный назвали культурной столицей России 2025 года

Об этом объявили на финале конкурса «Культурная столица года — 2024», который состоялся в Москве 28 сентября. Культурной столицей страны в 2024 году станет Нижний Новгород.

При этом, по словам организаторов, Чеченская Республика отметилась наиболее ярким выступлением — с национальными танцами, пением и ярким видеоматериалом. Все это повлияло на решение комиссии.

В свою очередь глава города Грозного Хас-Магомед Кадыров выразил благодарность участникам и организаторам мероприятия, а также пожелал им дальнейших успехов. Кроме того, он напомнил слова первого главы Чеченской Республики, героя России Ахмата-Хаджи Кадырова: «Без культуры нет нации».

Победитель конкурса «Культурная столица России» получит средства из федерального бюджета на реализацию творческих инициатив и станет центром культурного туризма.

Ранее Патриарх Московский и всея Руси Кирилл предложил уточнить определение «культурная столица», которое применяют в отношении Санкт-Петербурга. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

