Собянин рассказал, как Москва заботится о памятниках культуры
Москва – один из городов в мире, которые лидируют в области сохранения объектов культурного наследия. Это возможно благодаря работе служб городского хозяйства, написал на официальном сайте мэр столицы Сергей Собянин.
«Несколько лет назад отреставрировали главные символы ВДНХ: 14 фонтанов Центральной аллеи и объекты культурного наследия «Золотой колос», «Каменный цветок» и «Дружба народов». Вернули им исторический облик, полностью обновили инженерные системы. С 2012 года капитально отремонтировали 10 пешеходных и автомобильных мостов, которые соединяют берега Москвы-реки», – подчеркнул градоначальник.
Специалисты ГБУ «Гормост» в 2018 – 2019 годах отреставрировали фонтаны на ВДНХ. На Центральной аллее возобновил работу комплекс из 14 фонтанов. Впервые за 65 лет отреставрировали фонтаны «Золотой колос», «Каменный цветок» и «Дружба народов».
С 2012 года специалисты комплекса городского хозяйства сделали капремонт 10 пешеходных и автомобильных мостов через Москву-реку. Большой Москворецкий и Большой Каменный мосты отремонтированы впервые за 80 лет.
В 2021 году в музее-заповеднике «Царицыно» капитально отремонтировали Царицынскую плотину. Это уникальное гидротехническое сооружение формирует Верхний Царицынский пруд и отделяет от него Нижний Царицынский пруд. Плотина является частью исторической усадьбы и объектом культурного наследия.
В 2023 году в Пресненском районе Москвы начался капитальный ремонт пешеходного моста имени 1905 года, являющегося объектом культурного наследия федерального значения. Его планируется восстановить во втором квартале 2024 года.
Ростокинский акведук, единственное в России сооружение, сохранившее память о первом самотечном водопроводе, претерпел изменения. На нем заменили подсветку. Устройство промывают с помощью поливомоечной техники.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru