Греф назвал всех блогеров неудачниками
Глава «Сбербанка» Герман Греф заявил, что только «неудачники, которые ничего не добились», идут в блогеры. Такое мнение он высказал на VIII конференции «СберУниверситета».
Он назвал «ужасом» то, что сегодня категория людей, которая зарабатывает больше всего – это блогеры. Греф заявил, что «если человек чего-то добился», то он в блогеры не пойдет, так как у него «нет на это времени».
Также он назвал тех, кто зарабатывает в социальных сетях «неудачниками», которые ничего не умеют, кроме как «болтать языком».
Ранее блогер Алексей Жидковский на премии Top Hit Music Awards заявил корреспонденту НСН, что сегодня рынок блогеров сильно «зашлачен» и «каждый первый и второй» становятся блогерами.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru