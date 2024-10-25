Греф назвал всех блогеров неудачниками

Он назвал «ужасом» то, что сегодня категория людей, которая зарабатывает больше всего – это блогеры. Греф заявил, что «если человек чего-то добился», то он в блогеры не пойдет, так как у него «нет на это времени».

Также он назвал тех, кто зарабатывает в социальных сетях «неудачниками», которые ничего не умеют, кроме как «болтать языком».

Ранее блогер Алексей Жидковский на премии Top Hit Music Awards заявил корреспонденту НСН, что сегодня рынок блогеров сильно «зашлачен» и «каждый первый и второй» становятся блогерами.

