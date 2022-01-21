Грантовый конкурс в области культуры и искусства приступил к изучению проектов
Более 10 тысяч заявок из 84 регионов России было подано на первый грантовый конкурс 2022 года на создание проектов в области культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий. Об этом сообщили в Президентском фонде культурных инициатив.
Прием работ был открыт 1 ноября, а завершился 20 января.
По количеству поданных заявок особо выделялись Москва, Республика Татарстан и Белгородская область.
Больше всего участники хотели реализовать свои образовательные и наставнические проекты, в области литературы и издательского дела, дизайна, моды, архитектуры и урбанистики, новых медиа, мультимедиа технологий, кино, театра и игр. Также популярным оказался запрос на поддержку проектов в области культуры и академического искусства.
Подать свои заявки на господдержку могли негосударственные некоммерческие организации, представители коммерческих и муниципальных организаций, а также индивидуальные предприниматели.
Сметы участников представлены на общую сумму 37 924 663 485 рублей.
«В 2022 году общая сумма поддержки проектов в сфере культуры, искусства, креативных и творческих индустрий составит 8 млрд рублей, эти средства будут направлены на поддержку и развитие социально значимых творческих проектов — как небольших локальных, так и федеральных, в которых смогут принять участие жители всех регионов», - заявил генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов. По его словам, в этом году будет проведено 2 конкурса.
Следующий этап — работа экспертов, проведение независимой оценки проектов. Каждая заявка будет рассматриваться по десяти установленным критериям несколькими экспертами одновременно. Подведение итогов и объявление победителей состоится весной.
Ранее почти 3 тысячи москвичей, обучающихся в столице искусству и культуре, подали заявки на участие в конкурсе на соискание грантов мэра Москвы.
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