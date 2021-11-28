Музыка, хореография, театр: каких успехов добиваются ученики московских школ искусств

«В ноябре завершился ежегодный конкурс на соискание грантов мэра Москвы в сфере культуры и искусства. Заявки на участие подали 2,9 тыс. учеников столичных заведений творческого профиля. В финале оказались 99 индивидуальных участников и коллективов, которые успешно прошли все три этапа отбора. Сначала претенденты присылали видеопрезентацию, а затем очно выступали перед жюри», - говорится в публикации на сайте.

Лауреаты конкурса получили премии в индивидуальных (от 15 до 50 тыс. рублей) и коллективных (от 30 до 150 тыс. рублей) номинациях.

«В Москве много креативных и талантливых ребят. Чтобы они могли развивать свои способности, в городе создана одна из крупнейших в мире систем дополнительного творческого образования. Ее ключевое звено - школы искусств, где дети осваивают живопись, театральное мастерство, хореографию, вокал, музыку и другие направления», - приводятся в материале слова заммэра столицы Натальи Сергуниной.

Конкурс грантов мэра Москвы позволяет молодым талантам продемонстрировать свои способности и получить оценку экспертного жюри.

