Путин поздравил Градского с 70-летием

Российский президент Владимир Путин поздравил народного артиста России Александра Градского с юбилеем. Глава государства отметил «большой и щедрый талант, уникальные вокальные данные» музыканта, который празднует 70-летие.

«Большой и щедрый талант, уникальные вокальные данные, безукоризненный художественный вкус позволили Вам добиться высокого признания, вписать яркие страницы в историю отечественного эстрадного искусства», — сказано в поздравительной телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Владимир Путин пожелал Александру Градскому неиссякаемого вдохновения.

Также народного артиста поздравил мэр столицы Сергей Собянин, указав на «мощную энергетику и необыкновенным лиризмом» песен в исполнении Градского. Столичный градоначальник подчеркнул значение работы руководимого Градским театра для открытия новых имен талантливых вокалистов.

Александр Градский родился 3 ноября 1949 года в Челябинской области, в городе Копейске.

Градский записал более четырех десятков музыкальных альбомов, он является автором музыкальных треков более чем к 40 художественным, документальным и мультфильмам.

