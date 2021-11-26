СМИ: Александра Градского экстренно госпитализировали

Собеседник телеканала рассказал, что 72-летнему музыканту стало плохо дома, после чего его доставили в одну из клиник Москвы.

Представители Градского данную информацию пока никак не комментируют.

Ранее была госпитализирована певица Марина Хлебникова, серьёзно пострадавшая при пожаре в доме на улице Ратной в Москве.