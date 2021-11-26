СМИ: Александра Градского экстренно госпитализировали
26 ноября 202116:56
Композитор и певец Александр Градский попал в больницу с подозрением на инсульт, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на собственные источники.
Собеседник телеканала рассказал, что 72-летнему музыканту стало плохо дома, после чего его доставили в одну из клиник Москвы.
Представители Градского данную информацию пока никак не комментируют.
Ранее была госпитализирована певица Марина Хлебникова, серьёзно пострадавшая при пожаре в доме на улице Ратной в Москве.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru