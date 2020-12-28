Грачевский попал в больницу с коронавирусом

Художественный руководитель киножурнала «Ералаш» Борис Грачевский госпитализирован с коронавирусной инфекцией в Городскую клиническую больницу №52.

В России число зараженных COVID-19 увеличилось на 27 787 человек

После заражения он сначала проходил лечение дома, сообщает РИА Новости. В минувшую среду он рассказал, что идет на поправку, однако сейчас состояние ухудшилось и Новый год ему придется провести на больничной койке.

Ранее у народного артиста РФ Сергея Маковецкого был найдет коронавирус, передает RT.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
ТЕГИ:ГоспитализацияКоронавирусБорис Грачевский
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры