Грачевский попал в больницу с коронавирусом

После заражения он сначала проходил лечение дома, сообщает РИА Новости. В минувшую среду он рассказал, что идет на поправку, однако сейчас состояние ухудшилось и Новый год ему придется провести на больничной койке.

Ранее у народного артиста РФ Сергея Маковецкого был найдет коронавирус, передает RT.

