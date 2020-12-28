Грачевский попал в больницу с коронавирусом
28 декабря 202012:15
Художественный руководитель киножурнала «Ералаш» Борис Грачевский госпитализирован с коронавирусной инфекцией в Городскую клиническую больницу №52.
После заражения он сначала проходил лечение дома, сообщает РИА Новости. В минувшую среду он рассказал, что идет на поправку, однако сейчас состояние ухудшилось и Новый год ему придется провести на больничной койке.
Ранее у народного артиста РФ Сергея Маковецкого был найдет коронавирус, передает RT.
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28 декабря 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru