Фильм о «Крестах» станет первой российской документалкой на Netflix

Первым российским документальным фильмом на Netflix станет лента об одной из старейших тюрем России – «Крестах». Фильм телеканала «Россия 1» будет представлен на международной платформе на русском языке с английскими субтитрами. Он появится на Netflix с 1 января 2021 года.

Известно, что документальный фильм появится на платформе после показов картины на международных кинофестивалях. В их числе, 36-й Варшавский кинофестиваль, который по праву считается один из самых престижных в мире.

В «Крестах» в разное время отбывали наказание маршал Советского Союза Константин Рокоссовский, художник Казимир Малевич, поэт Иосиф Бродский, актер Георгий Жжёнов и многие другие.

В «Комитете против пыток» объяснили появление «пресс-хат» в питерских «Крестах»

К слову, в ноябре прошлого года бывший доцент Санкт-Петербургского университета Олег Соколов, арестованный по обвинению в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, был переведён из изолятора временного содержания в СИЗО «Кресты». Об этом сообщил «Интерфаксу» адвокат историка-потрошителя Александр Почуев.

По словам защитника, некоторое время его подзащитный будет проходить карантин, после чего его определят в общую камеру.


Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ФильмСИЗОТюрьма
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры