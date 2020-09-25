Фильм о «Крестах» станет первой российской документалкой на Netflix

Первым российским документальным фильмом на Netflix станет лента об одной из старейших тюрем России – «Крестах». Фильм телеканала «Россия 1» будет представлен на международной платформе на русском языке с английскими субтитрами. Он появится на Netflix с 1 января 2021 года.

Известно, что документальный фильм появится на платформе после показов картины на международных кинофестивалях. В их числе, 36-й Варшавский кинофестиваль, который по праву считается один из самых престижных в мире.

В «Крестах» в разное время отбывали наказание маршал Советского Союза Константин Рокоссовский, художник Казимир Малевич, поэт Иосиф Бродский, актер Георгий Жжёнов и многие другие.