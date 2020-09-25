Фильм о «Крестах» станет первой российской документалкой на Netflix
Первым российским документальным фильмом на Netflix станет лента об одной из старейших тюрем России – «Крестах». Фильм телеканала «Россия 1» будет представлен на международной платформе на русском языке с английскими субтитрами. Он появится на Netflix с 1 января 2021 года.
Известно, что документальный фильм появится на платформе после показов картины на международных кинофестивалях. В их числе, 36-й Варшавский кинофестиваль, который по праву считается один из самых престижных в мире.
В «Крестах» в разное время отбывали наказание маршал Советского Союза Константин Рокоссовский, художник Казимир Малевич, поэт Иосиф Бродский, актер Георгий Жжёнов и многие другие.
К слову, в ноябре прошлого года бывший доцент Санкт-Петербургского университета Олег Соколов, арестованный по обвинению в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, был переведён из изолятора временного содержания в СИЗО «Кресты». Об этом сообщил «Интерфаксу» адвокат историка-потрошителя Александр Почуев.
По словам защитника, некоторое время его подзащитный будет проходить карантин, после чего его определят в общую камеру.
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