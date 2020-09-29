«Титаник лучше Аватара». Грачевский не верит в успех второй части боевика

Борис Грачевский : «Главное остановить эту проклятую заразу, которую мы никак не можем. Благодаря сумасшедшей дисциплине мы видим, что китайцам это удалось. Кто бы что не говорил, я считаю, что есть два пути, и оба неправильные. Один из них – кричать, что все это неправда, начальники просто так зарабатывают деньги. Это абсолютная глупость. А второй вариант – полагаться только на Бога. С утра до вечера сидеть дома взаперти и бояться – тоже плохо. Значит надо найти реальный выход из ситуации и думать о том, что поможет вам и вашим близким быть здоровыми», – отметил в интервью НСН Борис Грачевский.

