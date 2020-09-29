«Титаник лучше Аватара». Грачевский не верит в успех второй части боевика
Режиссер, сценарист и художественный руководитель журнала «Ералаш» специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Собянин отправил школьников на каникулы из-за роста случаев COVID-19
Мэр столицы Сергей Собянин объявил двухнедельные каникулы в московских школах «в связи с сезоном простуд и ростом случаев коронавируса». При этом детские сады будут работать в обычном режиме.
Борис Грачевский : «Главное остановить эту проклятую заразу, которую мы никак не можем. Благодаря сумасшедшей дисциплине мы видим, что китайцам это удалось. Кто бы что не говорил, я считаю, что есть два пути, и оба неправильные. Один из них – кричать, что все это неправда, начальники просто так зарабатывают деньги. Это абсолютная глупость. А второй вариант – полагаться только на Бога. С утра до вечера сидеть дома взаперти и бояться – тоже плохо. Значит надо найти реальный выход из ситуации и думать о том, что поможет вам и вашим близким быть здоровыми», – отметил в интервью НСН Борис Грачевский.
В России предложили запретить рекламу безалкогольного пива
Член Общественной палаты, руководитель федерального проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев выступил за запрет рекламы безалкогольного пива. Свою инициативу общественник направил премьер-министру Михаилу Мишустину.
Борис Грачевский : «Давайте будем честны. Когда закрыли один из мощнейших путей рекламы, а значит и возможность зарабатывать разным компаниям, в том числе телеканалам и радиостанциям, они мгновенно стали рекламировать безалкогольное пиво. Кого мы хотим обмануть? Если надо закругляться, значит не надо делать вообще рекламу этого продукта. Сигареты не рекламируют, однако, огромное количество людей как курило, так и курит», – сказал он в эфире НСН.
Завершены съемки фильма «Аватар-2».
Режиссер Джеймс Кэмерон объявил о завершении съемок «Аватара-2».
Борис Грачевский : «Это удивительный человек. Каждый раз его картины становятся громким событием, всегда он вступает в какую-то очень интересную форму, добиваясь успеха. Хотя я не думаю, что «Аватар-2» потрясет нас всех. Честно говоря, во время просмотра первой части, мне через 15 минут стало скучно и неинтересно. Конечно, я видел блестящее техническое обеспечение, это покадровая адская работа. Но для меня «Титаник», например, был намного, как ни странно, сильнее и ярче. Может быть, Кэмерон уже состарился. А если я буду неправ, я буду только счастлив. Успех талантливого человека – всегда счастье для меня», – подытожил в беседе с НСН Борис Грачевский.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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