Гостей «Нашествия» ждут детские мастер-классы живописи

Юбилейный фестиваль «Нашествие» подготовил сюрпризы не только для любителей музыки, но и для юных гостей фестиваля. Партнер Главного Приключения Года «Фонд Валентина Серова» организует в своём шатре необычные творческие мастер-классы для детей (+6).

Большой и дружелюбной компанией совместно с мастерами студии GoMasterClass ребята попробуют свои силы в самых разных направлениях творчества. В программе мастер-классов рисование в различных современных техниках: точечная роспись, «силуэт на абстрактном фоне», каплетерапия, трафаретная живопись. Кроме того всех желающих научат создавать уникальные объёмные открытки своими руками, делать аппликации из макарон и других элементов декора, собирать панно с объёмными фигурками (бабочки, сердечки) и многому другому.

Отметим, что предварительная подготовка или обучение участникам не потребуются, все материалы предоставляют организаторы. Отдельным приятным бонусом для всех участников мастер-классов станет то, что созданные шедевры останутся на память и будут украшать домашние интерьеры.

Напомним, ранее мастер-классы «Фонд Валентина Серова» провёл для гостей фестиваля «Все цвета джаза». Посетителей удивили необычными техниками создания картин — с помощью алкогольных чернил и фена, а для детской аудитории организаторы придумали особое развлечение — создание брошей из дерева.

