Музыка

«Все цвета джаза» в лицах и красках. ФОТО

27 мая13:03

НСН рассказывает и показывает, как прошла пятая юбилейная премия «Все цвета джаза». 

25 мая в Москве в Саду «Эрмитаж» состоялась церемония вручения премии «Все цвета джаза». Учрежденная в 2014 году премия впервые вышла за рамки закрытого светского события, превратившись в большой джазовый фестиваль на открытом воздухе. Ведущими одного из ожидаемых джазовых мероприятий весны в этом году стали писатель, карикатурист Андрей Бильжо и участница третьего сезона шоу «Голос» Мариам Мерабова.

В этом году премия «Все цвета джаза» впервые прошла на свежем воздухе. И Сад «Эрмитаж» встретил гостей достойно — недостатка в буйстве красок не было!

ФОТО: Михаил Соколов

Открывали программу музыканты шоу-оркестра BIG CITY SHOW с проектом Jazzberry.

ФОТО: ММХ

В этом году организаторы не ограничились музыкальной программой и порадовали зрителей выступлением мимов.

ФОТО: Михаил Соколов

А вот и первые гости! В числе поклонников джаза оказалось много знаменитостей. Среди них — Елена Борщёва.

ФОТО: Михаил Соколов

А вот и ведущие вечера — Андрей Бильжо и Мариам Мерабова.

ФОТО: Андрей Поташов
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К слову, художник-карикатурист Андрей Бильжо, выступивший в роли ведущего вечера, отметил в беседе с НСН, что джаз в его жизни давно уже стал не просто музыкальным стилем, но и образом жизни.

«Впечатления офигенные, потому что джаз, потому что чудесная публика... Банальная истина, что джаз — это не только музыка, это еще и манера жить импровизируя, для меня очень близка. Не просто близка, а это я сам, я так живу! Я так рисую, я так ем, я так готовлю, я так люблю... Это всегда импровизация. Это помогает, но и мешает, усложняет жизнь. Но, это — джаз», — сказал художник.

Джазовый дирижер, композитор, Народный артист РФ Анатолий Кролл признался НСН, что награда в мире джаза — далеко не главное!

ФОТО: Михаил Соколов

Тем не менее, артистов ждали призы в семи номинациях. Одну из них — за лучшую площадку года — Московскому концертному залу «Зарядье» вручил актёр Виктор Добронравов.

ФОТО: ММХ

В перерывах между вручениями гостей погружали в атмосферу музыки. Солистка Guru Groove Foundation Татьяна Шаманина доказала всем критикам — джаз может быть нескучным!

ФОТО: Андрей Поташов

Некоторые артисты приобщали к любимой музыке молодое поколение. Например, Дмитрий Четвергов пришёл на церемонию с дочерью.

ФОТО: Михаил Соколов

А вот хозяин вечера — программный директора Радио и ведущий Радио JAZZ 89.1 FM Михаил Иконников. Похоже, он доволен!

ФОТО: Михаил Соколов
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Премия «Все цвета джаза» в этом году отметила юбилей: вот уже пять лет она собирает ценителей музыки и отмечает вклад артистов в её развитие. В преддверии торжественной церемонии, которая, к слову, собрала огромное число поклонников джаза, НСН пообщалась с программным директором и ведущим Радио JAZZ 89.1 FM Михаилом Иконниковым и выяснила, в чём особенность премии в этом году, и какие черты позволяют ей ежегодно собирать публику. Главным новшеством этого года стал формат мероприятия — впервые, по словам Иконникова, церемония проводилась на свежем воздухе. Именно с этим были связаны как ожидания, так и страхи организаторов.

«Мы вышли в люди, для нас это, конечно, первый опыт, надеюсь, он не станет первым блином. Немножко с опаской, конечно, но всё равно мы очень зависим от погоды. Любой опен-эйр – это всегда зависимость от погоды. С другой стороны, я знаю фестивали, которые попадали в аналогичную ситуацию, когда было тяжеловато. Тем не менее, люди оставались, смотрели», — поделился программный директор и ведущий Радио JAZZ 89.1 FM.

Среди музыкантов вечера — Евгений Фёдоров, лидер группы Optimystica Orchestra.

ФОТО: Михаил Соколов

Рок и джаз — гораздо ближе друг к другу, чем кажется, признался в беседе с НСН барабанщик и директор групп «МЭD DОГ», The Matrixx, «НАИВ» и «Radio Чача» Дмитрий Снейк Хакимов.

ФОТО: Михаил Соколов

Примечательно, что на премии было много детей. В Саду «Эрмитаж» было, где разгуляться — и маленьким ценителям джаза, и взрослым.

ФОТО: ММХ

Экс-министр строительства и ЖКХ России Михаил Мень рассказал НСН о своей музыкальной сущности. К слову, на сцене премии он сыграл с Дмитрием Четверговым.

ФОТО: Михаил Соколов

Среди гостей вечера — Екатерина Гордон. Журналист вручила награду в номинации «Мероприятие года». Победителем стал «Международный день джаза», прошедший 30 апреля 2018 г. на лучших площадках Санкт-Петербурга.

ФОТО: Михаил Соколов
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Отметим, что среди гостей премии были не только люди из мира искусства. Однако, как выяснила НСН, музыка для многих уже стала если не делом жизни, то, как минимум, хобби. Так, журналист и правозащитница Екатерина Гордон, накануне презентовавшая новую песню, приняла участие в награждении артистов. В беседе с НСН она призналась, что здесь спокойна за честность соревнования.

«Внутри музыкального пространства ни капли не сомневаюсь в оправданности каждого приза, и поэтому сегодня один из них я помогу вручить. Я просто не люблю плохую музыку, а на джазовой премии гораздо меньше плохой музыки, чем на любой попсовой», — заметила Гордон.

Ближе к финалу публику буквально заворожил соло на саксофоне Вадим Эйленкриг. В этом году он одержал победу в номинации «Музыкант года».

ФОТО: ММХ

Публика слушала, затаив дыхание!

ФОТО: ММХ

Опустел Сад «Эрмитаж» уже в глубоких сумерках…

ФОТО: ММХ
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Добавим, в этот субботний вечер в Саду «Эрмитаж» под чарующие звуки джаза на церемонии вручения премии присутствовали Александр Домогаров, Сергей Мазаев, Александр Олешко, Дмитрий Венедиктов, Виктор Добронравов, Ольга Тумайкина, Влад Лисовец, Антон Камолов, Катя Гордон, A’Studio, Светлана Журова, Марина Кравец, Елена Борщева, Анна Калашникова, Алиса Салтыкова, Виктория Пьер-Мари, Алина Ян, Анатолий Кролл, Алексей Козлов, Илья Легостаев, Анна Уколова, Александр Суворов, Маргарита Позоян, Дмитрий Четвергов, Александр Гудков, Евгений Бороденко, Алексей Швед, Сергей Пицца, Айсултан Сеитов, Дина Гарипова, Сергей Жилин, Олег Аккуратов и другие.


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ФОТО: ММХ
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