«Все цвета джаза» в лицах и красках. ФОТО

К слову, художник-карикатурист Андрей Бильжо, выступивший в роли ведущего вечера, отметил в беседе с НСН, что джаз в его жизни давно уже стал не просто музыкальным стилем, но и образом жизни.

«Впечатления офигенные, потому что джаз, потому что чудесная публика... Банальная истина, что джаз — это не только музыка, это еще и манера жить импровизируя, для меня очень близка. Не просто близка, а это я сам, я так живу! Я так рисую, я так ем, я так готовлю, я так люблю... Это всегда импровизация. Это помогает, но и мешает, усложняет жизнь. Но, это — джаз», — сказал художник.