«Все цвета джаза» в лицах и красках. ФОТО

В этом году премия «Все цвета джаза» впервые прошла на свежем воздухе. И Сад «Эрмитаж» встретил гостей достойно — недостатка в буйстве красок не было!ФОТО: Михаил Соколов
Открывали программу музыканты шоу-оркестра BIG CITY SHOW с проектом Jazzberry.ФОТО: ММХ
В этом году организаторы не ограничились музыкальной программой и порадовали зрителей выступлением мимов.ФОТО: Михаил Соколов
А вот и первые гости! В числе поклонников джаза оказалось много знаменитостей. Среди них — Елена Борщёва.ФОТО: Михаил Соколов
А вот и ведущие вечера — Андрей Бильжо и Мариам Мерабова.ФОТО: Андрей Поташов