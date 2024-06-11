Госпремию в области литературы и искусства присудили оперному певцу Абдразакову

Государственные премии в области литературы и искусства получили оперный певец Ильдар Абдразаков, скульптор Андрей Коробцов и директор музея-заповедника «Царское Село» Ольга Таратынова, следует из указа президента России Владимира Путина.

Брат Летова поддержал идею о госпремии в честь лидера «Гражданской обороны»

Кроме того, госпремии в области литературы и искусства удостоились авторы Ржевского мемориала.

Из указала главы государства также следует, что госпремия в области науки и технологий за 2023 год присуждена главе Курчатовского института Михаилу Ковальчуку.

Ранее депутат Виталий Милонов попросил Министерство культуры РФ учредить государственную премию имени Егора Летова для молодых рок-музыкантов., отмечает РЕН ТВ.

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ФОТО: РИА Новости
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