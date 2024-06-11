Госпремию в области литературы и искусства присудили оперному певцу Абдразакову
Государственные премии в области литературы и искусства получили оперный певец Ильдар Абдразаков, скульптор Андрей Коробцов и директор музея-заповедника «Царское Село» Ольга Таратынова, следует из указа президента России Владимира Путина.
Кроме того, госпремии в области литературы и искусства удостоились авторы Ржевского мемориала.
Из указала главы государства также следует, что госпремия в области науки и технологий за 2023 год присуждена главе Курчатовского института Михаилу Ковальчуку.
Ранее депутат Виталий Милонов попросил Министерство культуры РФ учредить государственную премию имени Егора Летова для молодых рок-музыкантов., отмечает РЕН ТВ.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Девять частных жилых домов в Белгородской области повреждены после обстрела ВСУ
- Режим ЧС ввели в Ростовской области из-за почвенной засухи
- Госпремию в области литературы и искусства присудили оперному певцу Абдразакову
- ЕР выдвинула Чибиса кандидатом от партии на выборах мурманского губернатора
- В России предложили промаркировать спортивное питание
- СМИ: В мае число выданных автокредитов выросло на 8%
- Режиссер Сокуров заявил, что не планирует эмигрировать в Армению
- «Манчестер Сити» и «Интер» стали лидерами по количеству игроков на Евро-2024
- В Госдуме предложили запретить семьям госслужащих иметь счета за границей
- СМИ: Экс-мэр Купянска Мацегора умер после покушения
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru