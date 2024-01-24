Брат Летова поддержал идею о госпремии в честь лидера «Гражданской обороны»
Музыкант Сергей Летов положительно оценил идею депутата Госдумы Виталия Милонова учредить государственную премию для молодых рок-музыкантов имени его брата, лидера группы «Гражданская оборона» Егора Летова.
«Если есть такое предложение, то, конечно, я не против», — заявил он в беседе с NEWS.ru.
По словам музыканта, в России много интересных рок-групп, которые нуждаются в поддержке.
Ранее лидер панк-группы «Бригадный подряд» Анатолий Скляренко в интервью «Радиоточке НСН» заявил, что важно поддерживать молодые дарования. Вместе с тем предположил, что сам Егор Летов выступил бы против учреждения государственной премии в свою честь, поскольку он не был тщеславным человеком.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru