Госпитализированный Бедрос Киркоров находится в сознании

«Да, госпитализировали, но у меня подробностей нет. Он в сознании», - сказала в беседе с НСН помощница.

РЕН ТВ сообщает, что сиделка Бедроса Киркорова вызвала скорую после того, как отец поп-короля российской эстрады пожаловался на затруднённое дыхание.



Ранее СМИ писали, что 90-летнего Бедроса Киркорова госпитализировали в одну из столичных больниц.

