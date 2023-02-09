Госпитализированный Бедрос Киркоров находится в сознании

Госпитализированный отец Филиппа Киркорова Бедрос находится в сознании, сообщила НСН помощница Киркорова Екатерина Успенская.

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«Да, госпитализировали, но у меня подробностей нет. Он в сознании», - сказала в беседе с НСН помощница.

РЕН ТВ сообщает, что сиделка Бедроса Киркорова вызвала скорую после того, как отец поп-короля российской эстрады пожаловался на затруднённое дыхание.

Ранее СМИ писали, что 90-летнего Бедроса Киркорова госпитализировали в одну из столичных больниц.

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
ТЕГИ:ГоспитализацияФилипп Киркоров
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