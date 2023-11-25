Гоша Куценко рассказал об отношении с 1 каналом и позиции по СВО

«Когда мне исполнилось 50 лет, меня вырезали из всех передач. А мне хотелось, чтобы меня поздравили у Урганта в программе, например. Так что у них я заблокирован», – цитирует News.ru Куценко.



Артист, родившийся в Запорожье, признался, что у него была возможность уехать из России после начала специальной военной операции, но он назвал подобный поступок безрассудным. Куценко помогал нуждающимся и посещал госпитали с раненными. Военные события оказывают большое психологическое давление на артистов.



«Ты нервничаешь, думаешь о семье и детях, о людях, которые гибнут. Переживаешь о всеобщем будущем и живешь ощущением желания помощи и спасения мира. Все-таки творческие люди — миротворцы по сути» – сказал Куценко.

Сегодня гастроли артиста спланированы до конца года, на стриминговых платформах вышло несколько новых фильмов и сериалов с участием Куценко. В октябре 2023 года президент России Владимир Путин наградил его орденом «За заслуги в культуре и искусстве».

Ранее Гоша Куценко в интервью НСН рассказал, что первый российский сериал для стримингового сервиса Netflix «Анна К» смонтирован, но его решили не продавать России.



