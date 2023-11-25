Гоша Куценко рассказал об отношении с 1 каналом и позиции по СВО
По словам заслуженного артиста России Гоши Куценко, он исчез из эфира главного канала страны после из-за бойкота, вызванного рядом отказов от участия в крупных проектах. Об этом артист рассказал в эфире передачи «Специальный гость».
«Когда мне исполнилось 50 лет, меня вырезали из всех передач. А мне хотелось, чтобы меня поздравили у Урганта в программе, например. Так что у них я заблокирован», – цитирует News.ru Куценко.
Артист, родившийся в Запорожье, признался, что у него была возможность уехать из России после начала специальной военной операции, но он назвал подобный поступок безрассудным. Куценко помогал нуждающимся и посещал госпитали с раненными. Военные события оказывают большое психологическое давление на артистов.
«Ты нервничаешь, думаешь о семье и детях, о людях, которые гибнут. Переживаешь о всеобщем будущем и живешь ощущением желания помощи и спасения мира. Все-таки творческие люди — миротворцы по сути» – сказал Куценко.
Сегодня гастроли артиста спланированы до конца года, на стриминговых платформах вышло несколько новых фильмов и сериалов с участием Куценко. В октябре 2023 года президент России Владимир Путин наградил его орденом «За заслуги в культуре и искусстве».
Ранее Гоша Куценко в интервью НСН рассказал, что первый российский сериал для стримингового сервиса Netflix «Анна К» смонтирован, но его решили не продавать России.
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