Гоша Куценко попал в больницу с коронавирусом

Актёр Гоша Куценко госпитализирован с коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом ТАСС рассказал агент артиста.

Ранее Куценко сообщил в своём Instagram об обнаруженном у него коронавирусе.

Ольга Дроздова опровергла информацию о госпитализации

«COVID-19 — коварнейший персонаж! Вот и мне пришлось его исполнить!» — написал актёр.

Он также призвал сограждан носить маски и соблюдать дистанцию, передает RT.

В начале октября Куценко сообщил, что перенес коронавиурс весной «на ногах», передает РИА ФАН. Он сдал анализы на антитела, которые показали, что он уже переболел. Куценко вспомнил, что во время съемок у него поднималась температура.

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ФОТО: Илья Питалев
ТЕГИ:КоронавирусГоша Куценко
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