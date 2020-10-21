Гоша Куценко попал в больницу с коронавирусом

«COVID-19 — коварнейший персонаж! Вот и мне пришлось его исполнить!» — написал актёр.

Он также призвал сограждан носить маски и соблюдать дистанцию, передает RT.

В начале октября Куценко сообщил, что перенес коронавиурс весной «на ногах», передает РИА ФАН. Он сдал анализы на антитела, которые показали, что он уже переболел. Куценко вспомнил, что во время съемок у него поднималась температура.

