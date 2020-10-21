Гоша Куценко попал в больницу с коронавирусом
Актёр Гоша Куценко госпитализирован с коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом ТАСС рассказал агент артиста.
Ранее Куценко сообщил в своём Instagram об обнаруженном у него коронавирусе.
«COVID-19 — коварнейший персонаж! Вот и мне пришлось его исполнить!» — написал актёр.
Он также призвал сограждан носить маски и соблюдать дистанцию, передает RT.
В начале октября Куценко сообщил, что перенес коронавиурс весной «на ногах», передает РИА ФАН. Он сдал анализы на антитела, которые показали, что он уже переболел. Куценко вспомнил, что во время съемок у него поднималась температура.
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