Ольга Дроздова опровергла информацию о госпитализации
Народная артистка России, актриса театра и кино Ольга Дроздова опровергла информацию о своей госпитализации. Она заявила, что находится дома в хорошем самочувствии, пишет РИА Новости.
«Я дома, все в порядке. Откуда эта информация несется? Нет, я не жалуюсь на боли в области сердца. Что вы, я сплю дома спокойно», - заявила Дроздова.
Напомним, ранее в среду, 21 октября, СМИ писали, что актриса была госпитализирована в одну из московских больниц. Сообщалось, что Дроздова пожаловалась на головные боли и боли в области сердца, отмечает телеканал РЕН ТВ.
По информации СМИ, угрозы для жизни нет, состояние супруги актера Дмитрия Певцова стабильное. Ближайшие дни она проведет под наблюдением врачей.
Между тем, 31 августа сообщалось, что народный артист России Дмитрий Певцов, госпитализированный с воспалением легких в больницу, находится в удовлетворительном состоянии. Об этом писали РИА Новости со ссылкой на директора «Ленкома» Марка Варшавера.
О госпитализации артиста стало известно 29 августа. Тест Певцова на коронавирус показал отрицательный результат.
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