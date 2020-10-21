Ольга Дроздова опровергла информацию о госпитализации

Народная артистка России, актриса театра и кино Ольга Дроздова опровергла информацию о своей госпитализации. Она заявила, что находится дома в хорошем самочувствии, пишет РИА Новости.

«Я дома, все в порядке. Откуда эта информация несется? Нет, я не жалуюсь на боли в области сердца. Что вы, я сплю дома спокойно», - заявила Дроздова.

Напомним, ранее в среду, 21 октября, СМИ писали, что актриса была госпитализирована в одну из московских больниц. Сообщалось, что Дроздова пожаловалась на головные боли и боли в области сердца, отмечает телеканал РЕН ТВ.

По информации СМИ, угрозы для жизни нет, состояние супруги актера Дмитрия Певцова стабильное. Ближайшие дни она проведет под наблюдением врачей.