«Не смотрите наверх» возглавил рейтинг фильмов-катастроф десятилетия
Сатирическая научная фантастика Адама Маккея «Не смотрите наверх» стала лидером топа фильмов-катастроф последнего десятилетия по версии киноканала Cinema.
В последние годы спрос на фильмы-катастрофы слегка снизился. В прошлом десятилетии (2003–2013 годы) вышло более сорока фильмов жанра, которые в сумме заработали четыре миллиарда долларов. В 2014–2024 годах количество картин хоть и выросло до шестидесяти, сборы составили всего 3,2 миллиарда долларов.
На втором месте «Разлом Сан-Андреас» Брэда Пейтона. Третью строчку занимает «Волна» — первый фильм-катастрофа, снятый в Норвегии. На четвертой позиции разместился «Глубоководный горизонт» Питера Берга. Замыкает первую пятерку фильм «Экипаж» Николая Лебедева.
Для составления топа редакция канала изучила и проанализировала мнения критиков и обычных пользователей таких сайтов, как «Кинопоиск», «Кино-Театр.Ру», Film.ru, Rotten Tomatoes, IMDb. В исследовании также использовались данные о кассовых сборах из «Бюллетеня кинопрокатчика» и редакционные рейтинги тематических изданий.
Ранее «Кинопоиск» назвал 20 самых популярных проектов по итогам года, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Самым популярным проектом года на сервисе стал сериал «Триггер» - за год его посмотрели более пяти миллионов подписчиков.
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