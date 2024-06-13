«Горная болезнь и эйфория»: Продюсер «Хозяина Алтайских гор» о съемках фильма
Дарья Петрова в эфире НСН рассказала о сильном морозе, большой высоте и медведях на съемках, а также отметила, что многие члены съемочной группы не выдерживали суровых условий и были вынуждены уйти.
Продюсер, автор сценария фильма «Хозяин Алтайских гор» Дарья Петрова в день выхода картины в российский прокат рассказала в интервью НСН о сложностях в ходе съемок фильма, нюансах работы над сценарием и многом другом. Петрова также является директором Центра по изучению и сохранению снежного барса «Ирбис».
В четверг, 13 июня, в прокат вышел полнометражный документальный фильм «Хозяин Алтайских гор». Картина показывает жизнь снежного барса – одного из красивейших хищников в горах Алтая. В создании картины приняли участие Николай Дроздов и Константин Хабенский. Съемки фильма проходили в Сайлюгемском нацпарке.
- Как долго длились съемки фильма?
Съемки мы начали в 2020 году в сложный момент, когда был коронавирус. Идея снять фильм про снежного барса в России принадлежит продюсеру Али Узденову. Прошло три года, изначально мы думали, что справимся за год. Мы приехали на съемки, один из операторов заболел, его закрыли в бане, и с этого началась работа! Было очень много сложных моментов, мы перебрасывали вагончики для того, чтобы там проживали инспекторы и съемочная группа, но в первый же день ночью пришел медведь и разобрал вагончик на части, в том числе разорвал в клочья все матрацы, которые мы подготовили ребятам.
- Как съемочная группа нашла снежного барса?
Барс очень долго к нам не выходил, прошло больше полугода и его не было... В какой-то момент мы отчаялись, поняли, что замахнулись на самую сложную кошку в мире: снежный барс обитает в России на высоте свыше 3,5 тысячи метров. Кошка неуловимая, она быстро передвигается, сливается с горами, ее очень сложно найти и увидеть. Спустя какое-то время барс сжалился над нами, показался, и с того момента мы начали получать все больше и больше кадров. Когда мы видели барса, это была большая эйфория и неимоверная радость! Так родился этот фильм.
- С какими сложностями пришлось столкнуться на съемках?
Это большая высота, горная болезнь, почти все операторы у нас ей переболели. В какой-то момент одному оператору стало плохо на высоте, он понял, что это горная болезнь и надо срочно спускаться. Он пошел вниз и тут ему навстречу вышел снежный барс. Он был уже в полуобморочном состоянии, но схватил камеру и снял барса вблизи. Барс – это олицетворение внутренней силы, потому что он выживает в весьма суровых условиях. Наверное, каждому из нас пришлось почувствовать себя в этом проекте снежным барсом. Это постоянные сложности, сильный ветер, большие морозы, большая высота. За время съемок у нас поменялось очень много людей, потому что не все выдерживали суровые условия, не все верили, что смогут дойти до конца.
- Все ли шло согласно сценарию?
Сценарий к фильму было написать крайне сложно, при этом по сценарию ничего не шло, потому что актер то хотел сниматься, то нет, и за ним еще приходилось побегать. Сценарий постоянно менялся. Наш главный герой сам написал сценарий: мы просто шли за ним по пятам. Так и родилась, в частности, история людей, о тех, кто там работает и изучает снежного барса. Многие из них никогда его даже не видели. Один из инспекторов национального парка Алексей Кужлеков в первый раз за 10 лет увидел снежного барса как раз на нашем проекте.
- На какую аудиторию рассчитан фильм?
У фильма категория 6+, он рассчитан для семейного просмотра. Фильм получился глубокий, философский, красивый. Он показывает красоту Алтая, раскрывает проблематику исчезновения снежного барса в России. Картина рассчитана на разные возрастные категории: фильм можно посмотреть как всей семьей с детьми, так и, например, со своей парой. Фильм получился красивый, можно сказать, что мы сделали даже лучше, чем наши зарубежные коллеги. Каждый из нас вложил частичку души в этот проект, поскольку он нам дался очень тяжело и непросто. Зрители получат эстетическое удовольствие от красоты Алтая, природы и этой дикой кошки. Фильм повествует о барсенке по имени Турал. Он будет интересен как детям, так и взрослым. Это будет сопереживание героям, фильм основан на реальных событиях. Это снежные барсы, которые живут в национальном парке Сайлюгемский в Республике Алтай. Красивые виды, эмоции, красивые коты – мы всех ждем в кинозалах страны!
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Захарова обвинила США и Великобританию в подготовке диверсий против РФ
- Дело американского журналиста Гершковича передали в суд
- Финансист Пушкарев посоветовал россиянам откладывать по 100 рублей в день
- В Токио раскупили все билеты на кинопоказ по случаю 225-летия со дня рождения Пушкина
- Песков заявил, что Россия готовит ответ на новые санкции США
- Несколько банков Киргизии прекратили работу с системами денежных переводов из РФ
- «Роскино» разработает новые форматы поддержки продвижения национальных фильмов
- Месси не сыграет за Аргентину на Олимпиаде-2024 в Париже
- СМИ: Трамп требует от спикера Палаты представителей отменить обвинительный вердикт
- Песков: Россия продолжит развивать отношения с КНДР
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru