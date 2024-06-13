«Горная болезнь и эйфория»: Продюсер «Хозяина Алтайских гор» о съемках фильма

- Как съемочная группа нашла снежного барса?

Барс очень долго к нам не выходил, прошло больше полугода и его не было... В какой-то момент мы отчаялись, поняли, что замахнулись на самую сложную кошку в мире: снежный барс обитает в России на высоте свыше 3,5 тысячи метров. Кошка неуловимая, она быстро передвигается, сливается с горами, ее очень сложно найти и увидеть. Спустя какое-то время барс сжалился над нами, показался, и с того момента мы начали получать все больше и больше кадров. Когда мы видели барса, это была большая эйфория и неимоверная радость! Так родился этот фильм.

- С какими сложностями пришлось столкнуться на съемках?

Это большая высота, горная болезнь, почти все операторы у нас ей переболели. В какой-то момент одному оператору стало плохо на высоте, он понял, что это горная болезнь и надо срочно спускаться. Он пошел вниз и тут ему навстречу вышел снежный барс. Он был уже в полуобморочном состоянии, но схватил камеру и снял барса вблизи. Барс – это олицетворение внутренней силы, потому что он выживает в весьма суровых условиях. Наверное, каждому из нас пришлось почувствовать себя в этом проекте снежным барсом. Это постоянные сложности, сильный ветер, большие морозы, большая высота. За время съемок у нас поменялось очень много людей, потому что не все выдерживали суровые условия, не все верили, что смогут дойти до конца.

- Все ли шло согласно сценарию?

Сценарий к фильму было написать крайне сложно, при этом по сценарию ничего не шло, потому что актер то хотел сниматься, то нет, и за ним еще приходилось побегать. Сценарий постоянно менялся. Наш главный герой сам написал сценарий: мы просто шли за ним по пятам. Так и родилась, в частности, история людей, о тех, кто там работает и изучает снежного барса. Многие из них никогда его даже не видели. Один из инспекторов национального парка Алексей Кужлеков в первый раз за 10 лет увидел снежного барса как раз на нашем проекте.