В Республике Алтай произошло землетрясение
25 мая 202406:39
Землетрясение магнитудой 3,0 зафиксировано в Республике Алтай. Об этом сообщило региональное управление МЧС.
«В 8:21 (4:21 мск) поступило сообщение, что в 14 километрах юго-западнее села Курай произошло сейсмическое событие... В пятидесятикилометровую зону попали 5 населенных пунктов Кош-Агачского и Улаганского районов», — указали в ведомстве.
По данным МЧС, погибших или пострадавших нет, разрушений не зарегистрировано.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru