В Республике Алтай произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 3,0 зафиксировано в Республике Алтай. Об этом сообщило региональное управление МЧС.

На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 4,6

«В 8:21 (4:21 мск) поступило сообщение, что в 14 километрах юго-западнее села Курай произошло сейсмическое событие... В пятидесятикилометровую зону попали 5 населенных пунктов Кош-Агачского и Улаганского районов», — указали в ведомстве.

По данным МЧС, погибших или пострадавших нет, разрушений не зарегистрировано.

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ФОТО: НСН
ТЕГИ:МЧСЗемлетрясениеРеспублика Алтай.

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