«Горький fest» посветят сказкам и кинематографу

По его словам, ни одно поколение выросло на киносказках Александра Роу и сейчас этот жанр в России вновь возрождается.

Киносмотр пройдет с 12 по 18 июля будущего года в Нижнем Новгороде.

«Прием заявок на участие в конкурсной программе начинается с 20 марта и продлится до 20 мая», - уточнил Никитин.

Он также добавил, что в будущем году фестиваль станет частью событийной программы «Культурной столицы года».

Ранее фильм про Льва Яшина признан лучшим на итальянском кинофестивале, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

