«Горький fest» посветят сказкам и кинематографу
Темой восьмого фестиваля российского кино «Горький fest» станут сказки и кинематограф. Об этом заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в своём Telegram-канале.
По его словам, ни одно поколение выросло на киносказках Александра Роу и сейчас этот жанр в России вновь возрождается.
Киносмотр пройдет с 12 по 18 июля будущего года в Нижнем Новгороде.
«Прием заявок на участие в конкурсной программе начинается с 20 марта и продлится до 20 мая», - уточнил Никитин.
Он также добавил, что в будущем году фестиваль станет частью событийной программы «Культурной столицы года».
Ранее фильм про Льва Яшина признан лучшим на итальянском кинофестивале, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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