Гран-при фестиваля «Северный характер» получил якутский фильм
В Мурманске подвели итоги кинофестиваля «Северный характер», прошедшего с 13 по 19 ноября.
На фестивале представили 76 картин. Это полнометражные художественные фильмы, документальные ленты и сериалы.
Гран-при фестиваля получил якутский фильм «Не хороните меня без Ивана». Приз за лучшую режиссуру достался картине «Снегирь» Бориса Хлебникова.
Лучшей женской ролью признана игра Елены Яковлевой в картине «Свет». Среди мужчин победителем стал Сергей Пуспекались («Доктор»), а среди актеров второго плана отметили Олега Василькова («Год рождения»).
Специальный приз «За раскрытие «северного характера» достался фильму «Туман» режиссера Наталии Гугуевой. Съемки проходили в Териберке.
С начала 2023 года сборы якутского кинематографа превысили 80 миллионов рублей и установили новый исторический рекорд. Картины посмотрели 250 тысяч человек, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru