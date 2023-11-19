Гран-при фестиваля «Северный характер» получил якутский фильм

На фестивале представили 76 картин. Это полнометражные художественные фильмы, документальные ленты и сериалы.

Гран-при фестиваля получил якутский фильм «Не хороните меня без Ивана». Приз за лучшую режиссуру достался картине «Снегирь» Бориса Хлебникова.

Лучшей женской ролью признана игра Елены Яковлевой в картине «Свет». Среди мужчин победителем стал Сергей Пуспекались («Доктор»), а среди актеров второго плана отметили Олега Василькова («Год рождения»).

Специальный приз «За раскрытие «северного характера» достался фильму «Туман» режиссера Наталии Гугуевой. Съемки проходили в Териберке.

С начала 2023 года сборы якутского кинематографа превысили 80 миллионов рублей и установили новый исторический рекорд. Картины посмотрели 250 тысяч человек, сообщает «Радиоточка НСН».

