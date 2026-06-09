Российские и голливудские фильмы сравнивать некорректно, к тому же, впереди всех сегодня англичане, рассказал НСН актер театра и кино Михаил Горевой. Артист снимался в американских картинах «Шпионский мост», «Хантер Киллер», «Отпетые напарники» и «Телохранитель киллера».

Ранее сербский актер Милош Бикович, что российский кинематограф не уступает Голливуду с точки зрения искусства, актерской школы и профессионального мастерства. Его слова приводит ТАСС. Горевой назвал наиболее интересную школу современного кино.