Михаил Горевой раскрыл, какая страна снимает кино лучше Голливуда
Фильмы, снятые в США — это «Макдональдс» киноиндустрии, заявил НСН Михаил Горевой.
Российские и голливудские фильмы сравнивать некорректно, к тому же, впереди всех сегодня англичане, рассказал НСН актер театра и кино Михаил Горевой. Артист снимался в американских картинах «Шпионский мост», «Хантер Киллер», «Отпетые напарники» и «Телохранитель киллера».
Ранее сербский актер Милош Бикович, что российский кинематограф не уступает Голливуду с точки зрения искусства, актерской школы и профессионального мастерства. Его слова приводит ТАСС. Горевой назвал наиболее интересную школу современного кино.
«Глобально такое сравнение глупо. В Америке много плохого кино, как и у нас. Американский кинематограф — это сегодня “Макдональдс”, есть великолепные работы, которые останутся на века, но они всегда больше занимались штамповкой. Английское кино, с моей точки зрения, наоборот становится все лучше и лучше, превосходить по смыслам и качеству Голливуд. Особенно это касается мини-сериалов, “Тысяча ударов”, “Переходный возраст”. Это революция в кинематографии, поскольку проект был снят однокадрово. Это великолепная и сложнейшая работа — тут не исправишь никакой дубль, ты работаешь целиком», — отметил он.
Ранее кинокритик Александр Голубчиков сообщил НСН, почему Голливуд находится в кризисе.
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