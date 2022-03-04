Фильмы «Брат» и «Брат 2» снова покажут в кинотеатрах

Историю Данилы Багрова на большом экране можно будет увидеть с 24 марта. Также в повторный прокат выйдет и продолжение - фильм «Брат 2».

Кроме того, в кинотеатрах покажут и другие фильмы Балабанова, в том числе «Жмурки», «Мне не больно», «Про уродов и людей», «Морфий», «Кочегар».

Ранее крупнейшие голливудские кинокомпании отказались привозить в Россию свои фильмы, сообщает Ura.ru. В этой связи было решено показать в кинотеатрах самые успешные российские ленты.