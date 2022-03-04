Фильмы «Брат» и «Брат 2» снова покажут в кинотеатрах
Фильмы режиссёра Алексея Балабанова снова выйдут в кинотеатрах. Как сообщает Telegram-канал «Бюллетень кинопрокатчика», в первую очередь это культовая лента Брат» с Сергеем Бодровым, которой в 2022 этом году исполняется 25 лет.
Историю Данилы Багрова на большом экране можно будет увидеть с 24 марта. Также в повторный прокат выйдет и продолжение - фильм «Брат 2».
Кроме того, в кинотеатрах покажут и другие фильмы Балабанова, в том числе «Жмурки», «Мне не больно», «Про уродов и людей», «Морфий», «Кочегар».
Ранее крупнейшие голливудские кинокомпании отказались привозить в Россию свои фильмы, сообщает Ura.ru. В этой связи было решено показать в кинотеатрах самые успешные российские ленты.
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