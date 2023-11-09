Голливудские актеры прекратили забастовку после соглашения на $1 млрд
Американская федерация актеров телевидения и радио (SAG-AFTRA) заявила о прекращении забастовки после достижения предварительного соглашения с Альянсом продюсеров кино и телевидения США (AMPTP). Об этом говорится в сообщении SAG-AFTRA в соцсети Х.
«Сегодня наш переговорный комитет по телевидению и театру единогласно проголосовал за предварительное соглашение с ... AMPTP. С 00:01 (08:01 мск) 9 ноября наша забастовка официально приостанавливается», — указали в федерации.
Все места для проведения пикетов будут закрыты, пишет RT. Объединения в рамках соглашения на сумму более $1 млрд договорились о повышении минимальных выплат, мерах защиты членов SAG-AFTRA от «угроз» искусственного интеллекта, бонусах за участие в потоковом вещании.
Забастовка федерации киноактеров, которая представляет интересы примерно 160 тысяч человек, стартовала 14 июля. Артисты требовали увеличить зарплаты, компенсировать переработки и ограничить использование ИИ в индустрии.
В мае в США началась забастовка сценаристов, недовольных отказом голливудских студий улучшать условия труда, напоминает Ura.ru. В сентябре по достижении договоренности о повышении оплаты и ограничении использования ИИ забастовка завершилась.
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