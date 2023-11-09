Голливудские актеры прекратили забастовку после соглашения на $1 млрд

«Сегодня наш переговорный комитет по телевидению и театру единогласно проголосовал за предварительное соглашение с ... AMPTP. С 00:01 (08:01 мск) 9 ноября наша забастовка официально приостанавливается», — указали в федерации.

Все места для проведения пикетов будут закрыты, пишет RT. Объединения в рамках соглашения на сумму более $1 млрд договорились о повышении минимальных выплат, мерах защиты членов SAG-AFTRA от «угроз» искусственного интеллекта, бонусах за участие в потоковом вещании.

Забастовка федерации киноактеров, которая представляет интересы примерно 160 тысяч человек, стартовала 14 июля. Артисты требовали увеличить зарплаты, компенсировать переработки и ограничить использование ИИ в индустрии.

В мае в США началась забастовка сценаристов, недовольных отказом голливудских студий улучшать условия труда, напоминает Ura.ru. В сентябре по достижении договоренности о повышении оплаты и ограничении использования ИИ забастовка завершилась.

