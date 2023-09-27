«Исход был предрешен»: Шнейдеров о завершении забастовки сценаристов в Голливуде
Сценаристы, актеры и другие члены съемочной группы противостоят продюсерам почти все время существования Голливуда, сказал НСН Давид Шнейдеров.
Забастовка сценаристов в Голливуде могла закончиться только перемирием, так как в случае продолжения она привела бы к гигантским убыткам продюсеров. Об этом НСН заявил кинокритик Давид Шнейдеров.
Ранее Американская гильдия сценаристов объявила о завершении забастовки, которая длилась 148 дней. Решение принято по результатам голосования руководства WGA, но предварительное соглашение сценаристов еще должно быть ратифицировано. Об этом сообщило издание РБК. Профсоюзы требовали повышения зарплат и гарантий, что искусственный интеллект не будет использоваться для замены актеров и сценаристов. По словам Шнейдерова, конфликты в Голливуде по этим вопросам отнюдь не новы.
«Противостояние сценаристов, актеров и других членов съемочной группы с продюсерами длится десятилетиями, на протяжении практически всего существования Голливуда. Сначала противостояние было чисто финансовым, в последнее время добавился искусственный интеллект. Забастовки сценаристов приводят к огромным убыткам продюсеров, и те в конце концов идут на уступки. Я даже не сомневался, что эта забастовка завершится компромиссом, исход был предрешен с первой секунды. Продюсеры пошли на ограничение искусственного интеллекта, на увеличение зарплат — не в том объеме, в котором требовали сценаристы. Стороны нашли взаимоприемлемое решение», — сказал Шнейдеров.
По словам собеседника НСН, убытки ударили не только по продюсерам, но и по актерам и сценаристам.
«Они не снимались, не получали гонорары и так далее. Повторюсь, стороны обязательно пришли бы к компромиссу. Вопрос был лишь в его условиях. Сейчас Голливуд сейчас будет зализывать раны и продолжит деятельность ровно с тем же успехом», — добавил кинокритик.
В заключение Шнейдеров рассказал, как политические процессы в США повлияют на кинопроизводство.
«Достаточно серьезную роль играет политическое противостояние демократов и республиканцев. Голливуд демократический. Что будет, если республиканцы победят демократов на выборах, никто не знает», — подытожил он.
Ранее Шнейдеров заявил, что Голливуд терпит колоссальные убытки из-за продюсеров, поверивших в свою «абсолютную власть». Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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