Скандальный фильм о Трампе выйдет в российский прокат 24 октября
Драма Али Аббаси «Ученик», посвященная кандидату в президенты США Дональду Трампу и ставшая сенсацией на Каннском кинофестивале, выйдет в российский прокат 24 октября, сообщают «Известия».
По данным газеты, права на фильм в России приобрела компания Arna Media, а его дистрибьютором станет «Атмосфера кино». Премьера в России состоится вскоре после релиза в ведущих европейских странах.
Глава Arna Media Надежда Мотина заявила, что «Ученик» — значимое кино. Это фильм о человеке, который умеет создавать шоу, будь то семейные конфликты или момент, когда снайпер едва не лишил его жизни.
По ее словам, качественное шоу превращает отличное кино в настоящую сенсацию, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru