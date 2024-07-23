Скандальный фильм о Трампе выйдет в российский прокат 24 октября

Драма Али Аббаси «Ученик», посвященная кандидату в президенты США Дональду Трампу и ставшая сенсацией на Каннском кинофестивале, выйдет в российский прокат 24 октября, сообщают «Известия».

По данным газеты, права на фильм в России приобрела компания Arna Media, а его дистрибьютором станет «Атмосфера кино». Премьера в России состоится вскоре после релиза в ведущих европейских странах.

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Глава Arna Media Надежда Мотина заявила, что «Ученик» — значимое кино. Это фильм о человеке, который умеет создавать шоу, будь то семейные конфликты или момент, когда снайпер едва не лишил его жизни.

По ее словам, качественное шоу превращает отличное кино в настоящую сенсацию, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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