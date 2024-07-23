Скандальный фильм о Трампе выйдет в российский прокат 24 октября

Глава Arna Media Надежда Мотина заявила, что «Ученик» — значимое кино. Это фильм о человеке, который умеет создавать шоу, будь то семейные конфликты или момент, когда снайпер едва не лишил его жизни.

По ее словам, качественное шоу превращает отличное кино в настоящую сенсацию, передает «Радиоточка НСН».

