Гольф, живопись и музыка: Как прошел турнир «Ритм гольфа – ритм джаза»
Турнир «Ритм гольфа – ритм джаза» состоялся в минувшую субботу в гольф-клубе Форест Хиллс. Он прошёл при поддержке радиостанции Радио Джаз 89.1 FM, Фонда Валентина Серова и его партнеров арт-проектов WineGog, Art D`Vino и Марины Сагулиной.
Его участников ждала насыщенная программа: гольф-урок, экскурсия по гольф-полю, конкурс элегантности ретро-автомобилей, тематический ужин, а также джазовый концерт. Приятным сюрпризом для гостей были мастер-классы от Фонда Валентина Серова и его партнеров по созданию интерьерной картины с поталью.
Участники мастер-класса познакомились с новыми современными техниками живописи, узнали о материалах, которые используются при создании картин. Теперь они смогут применять приобретенные навыки и знания для самостоятельного создания собственных шедевров. Также гости мероприятия смогли принять участие в викторине от WineGog и выиграть сертификаты на посещение их мастер-классов.
Завершением вечера стало песочное шоу от художника Марины Сагулиной.
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