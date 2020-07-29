Гольф, живопись и музыка: Как прошел турнир «Ритм гольфа – ритм джаза»

Турнир «Ритм гольфа – ритм джаза» состоялся в минувшую субботу в гольф-клубе Форест Хиллс. Он прошёл при поддержке радиостанции Радио Джаз 89.1 FM, Фонда Валентина Серова и его партнеров арт-проектов WineGog, Art D`Vino и Марины Сагулиной.

Его участников ждала насыщенная программа: гольф-урок, экскурсия по гольф-полю, конкурс элегантности ретро-автомобилей, тематический ужин, а также джазовый концерт. Приятным сюрпризом для гостей были мастер-классы от Фонда Валентина Серова и его партнеров по созданию интерьерной картины с поталью.

Участники мастер-класса познакомились с новыми современными техниками живописи, узнали о материалах, которые используются при создании картин. Теперь они смогут применять приобретенные навыки и знания для самостоятельного создания собственных шедевров. Также гости мероприятия смогли принять участие в викторине от WineGog и выиграть сертификаты на посещение их мастер-классов.

Завершением вечера стало песочное шоу от художника Марины Сагулиной.