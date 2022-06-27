«Гоголь-центр» отказался опровергать сообщения о закрытии театра

В сообщении говорится, что контракты художественного руководителя Алексея Аграновича и директора Алексея Кабешева заканчиваются 4 июля, но информации о продлении до сих пор нет.

Также «Гоголь-центре» рассказали, что последние полтора года были выпущены семь премьер, средняя заполняемость залов составила 92%.

«За 2021 год, несмотря на коронавирусные ограничения, театр заработал 146 млн рублей (при бюджетном финансировании в 146 млн рублей). За первое полугодие 2022 года театр уже заработал 162 млн рублей, (при бюджетном финансировании в 154 млн рублей). По плану к концу года на каждый государственный рубль мы заработаем два», - добавили в «Гоголь-центре».

Актёр и режиссёр Алексей Агранович вступил в должность художественного руководителя «Гоголь-центра» в феврале 2021 года. На этом посту он сменил Кирилла Серебренникова.

