Новый худрук вступил в должность в «Гоголь-центре»

Актер и режиссер Алексей Агранович вступил в должность художественного руководителя «Гоголь-центра». Ранее этот пост занимал Кирилл Серебренников, который создал театр в его нынешнем виде.

Столичный департамент культуры объявил о назначении Аграновича 9 февраля. Ранее стало известно, что власти отказались продлевать контракт с Серебренниковым. Договор с Аграновичем истекает 22 июля 2022 года.

Серебренников 10 февраля заявил, что кандидатура Аграновича – «самая удачная в сложившейся ситуации». Он назвал своего преемника талантливым актером и выразил уверенность, что он справится с новыми обязанностями.

Серебренников назвал Аграновича самой удачной кандидатурой на пост худрука «Гоголь-центра»

Суд условно приговорил основателя «Гоголь-центра» к трем годам условно и штрафу в 800 тысяч рублей в конце июня 2020 года. Более 3,7 тысяч деятелей культуры подписали письмо в поддержку Серебренникова.



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ФОТО: РИА Новости/Валерий Мельников
ТЕГИ:Кирилл СеребренниковМинкультГоголь-центр
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