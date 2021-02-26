Новый худрук вступил в должность в «Гоголь-центре»
Актер и режиссер Алексей Агранович вступил в должность художественного руководителя «Гоголь-центра». Ранее этот пост занимал Кирилл Серебренников, который создал театр в его нынешнем виде.
Столичный департамент культуры объявил о назначении Аграновича 9 февраля. Ранее стало известно, что власти отказались продлевать контракт с Серебренниковым. Договор с Аграновичем истекает 22 июля 2022 года.
Серебренников 10 февраля заявил, что кандидатура Аграновича – «самая удачная в сложившейся ситуации». Он назвал своего преемника талантливым актером и выразил уверенность, что он справится с новыми обязанностями.
Суд условно приговорил основателя «Гоголь-центра» к трем годам условно и штрафу в 800 тысяч рублей в конце июня 2020 года. Более 3,7 тысяч деятелей культуры подписали письмо в поддержку Серебренникова.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,2 млн+11 198 / сут.
Умерли
84 876+446 / сут.
Выздоровели
3,8 млн+16 102 / сут.
- Новый худрук вступил в должность в «Гоголь-центре»
- Гособвинение просит заменить статью полицейским, не предотвратившим убийство, на более тяжкую
- Новые обыски прошли в Среднеуральском монастыре
- Пушков рассказал, что без «российской угрозы» НАТО развалится
- Вьетнам зарегистрировал российскую вакцину «Спутник V»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru