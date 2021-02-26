Новый худрук вступил в должность в «Гоголь-центре»

Актер и режиссер Алексей Агранович вступил в должность художественного руководителя «Гоголь-центра». Ранее этот пост занимал Кирилл Серебренников, который создал театр в его нынешнем виде.

Столичный департамент культуры объявил о назначении Аграновича 9 февраля. Ранее стало известно, что власти отказались продлевать контракт с Серебренниковым. Договор с Аграновичем истекает 22 июля 2022 года.

Серебренников 10 февраля заявил, что кандидатура Аграновича – «самая удачная в сложившейся ситуации». Он назвал своего преемника талантливым актером и выразил уверенность, что он справится с новыми обязанностями.