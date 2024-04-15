Певец Глызин: Современной аудитории нужны новые музыкальные формы
Российской сцене сегодня не хватает молодых профессиональных артистов, заявил НСН певец Алексей Глызин.
Российскому шоу-бизнесу сегодня не хватает новых артистов, которые были бы профессионалами своего дела, заявил в пресс-центре НСН заслуженный артист России, певец Алексей Глызин.
«Мне бы хотелось, чтобы было больше интересных имен, открытий. Зачастую где-то кто-то промелькнул, кто-то появился без оснований, не зная ни музыкальной грамоты, ни нот. Содержание порой бывает странное, и это все лезет из всех щелей, не хотелось бы такого. Надеюсь, номера на премии будут представлены артистами, которые знают, что такое «до, ре, ми, фа, соль, ля, си», - сказал собеседник НСН.
По его словам, чтобы понравиться современной аудитории, нужно постоянно искать что-то новое.
«Для того, чтобы быть интересным сегодняшней аудитории, нужно искать и находить какие-то новые музыкальные формы, необычные сочетания. Это интересно всегда, для этого и делаются такие премии», - заявил он.
Ранее Глызин поделился, что в 2024 году впервые стал номинантом музыкальной премии телеканала ММТВ «Легенды и новые Имена», которая в этом году пройдет в третий раз, напоминает «Радиоточка НСН».
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