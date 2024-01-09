Глюкоза улетела на Сейшелы после участия в «голой вечеринке»

Певица Глюкоза после скандала с «голой вечеринкой», в которой она принимала участие, отправилась на Сейшельские острова. Об этом исполнительница рассказала в соцсети.

Глюкоза сообщила, что впервые на Сейшелах и давно мечтала там оказаться, правда не посмотрела на прогноз погоды заранее. Оказалось, что на курорте сейчас сезон дождей. Однако певица не расстроилась и надеется, что «солнышко еще проглянет».