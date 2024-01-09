Глюкоза улетела на Сейшелы после участия в «голой вечеринке»
Певица Глюкоза после скандала с «голой вечеринкой», в которой она принимала участие, отправилась на Сейшельские острова. Об этом исполнительница рассказала в соцсети.
Глюкоза сообщила, что впервые на Сейшелах и давно мечтала там оказаться, правда не посмотрела на прогноз погоды заранее. Оказалось, что на курорте сейчас сезон дождей. Однако певица не расстроилась и надеется, что «солнышко еще проглянет».
Глюкоза отправилась отдыхать вскоре после участия в «голой вечеринке» блогера и телеведущей Анастасии Ивлеевой, гостями которой также стали прочие знаменитости, жены депутатов и топ-менеджеров крупных компаний.
Певец Филипп Киркоров ранее записал видео с публичным извинением за участие в так называемой «голой вечеринке» в московском клубе «Мутабор». Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», Киркоров также персонально извинился перед представителем Кремля Дмитрием Песковым.
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