Глюкоза улетела на Сейшелы после участия в «голой вечеринке»

Певица Глюкоза после скандала с «голой вечеринкой», в которой она принимала участие, отправилась на Сейшельские острова. Об этом исполнительница рассказала в соцсети.

Глюкоза сообщила, что впервые на Сейшелах и давно мечтала там оказаться, правда не посмотрела на прогноз погоды заранее. Оказалось, что на курорте сейчас сезон дождей. Однако певица не расстроилась и надеется, что «солнышко еще проглянет».

Понять и простить? Киркоров и Лолита уже поплатились за участие в «голой вечеринке»

Глюкоза отправилась отдыхать вскоре после участия в «голой вечеринке» блогера и телеведущей Анастасии Ивлеевой, гостями которой также стали прочие знаменитости, жены депутатов и топ-менеджеров крупных компаний.

Певец Филипп Киркоров ранее записал видео с публичным извинением за участие в так называемой «голой вечеринке» в московском клубе «Мутабор». Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», Киркоров также персонально извинился перед представителем Кремля Дмитрием Песковым.




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ФОТО: РИА Новости / Мария Девахина
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