«Глоток свежего воздуха»: BadComedian с нетерпением ждет новый фильм Уэса Андерсона

«Сам фильм я не видел, но Уэс Андерсон – безумно талантливый и очень интересный режиссер. Большинство его картин я смотрел, мне они очень нравятся, они положительные, интересно снятые и визуально необычные. Всегда интересно наблюдать за его творчеством, и новый фильм я обязательно посмотрю, тем более там снимается Бенисио Дель Торо, я тоже очень люблю этого актера. Там отличный актерский состав – и старые звезды, и новые, и опять же Билл Мюррей. По части актеров к Уэсу Андерсону тяжело какие-то вопросы задавать, потому что актерский состав великолепный», - сказал BadComedian.

Он также признался, что соскучился по Андерсону, поэтому в его новом фильме не обязательно должны быть «сюрпризы или прорывы».

«Это режиссер, за которым не следить нельзя. Я жду не сюрпризов, а именно его фильма. Потому что мне доставляют удовольствие именно его фильмы, а не что-то там необычное. Так как он снимает фильмы не каждые полгода, то не успевает надоесть своей стилистикой. Каждый раз он, - как глоток свежего воздуха. Потом он опять на какое-то время занимается проектами, и опять выходит, и ты опять соскучился по Уэсу Андерсону», - подчеркнул кинокритик.

Баженов указал на самую раскрученную работу Андерсона, признав, что российские зрители в этом случае вряд ли массово пойдут именно «на режиссера».

«Нет такого, что все идут на Уэса Андерсона. Это не такое имя, как Тарантино или Спилберг, и можно говорить, что идут «на режиссера». Да, его знают, наверное, многие зрители, но нет такого, что: «Это новый фильм Тарантино. Обязательно надо идти!» Лучший его фильм тяжело назвать, но я назвал бы самый известный, самый захайпленый, чтобы всем стало понятно, кто такой Уэс Андерсон. Хочется сказать «Отель "Гранд Будапешт"», хотя и «Королевство полной луны»… У него все фильмы весьма интересные», - считает BadComedian.

При этом он прогнозирует, что у «Французского вестника» не будет рекордных сборов.