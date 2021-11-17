«Глоток свежего воздуха»: BadComedian с нетерпением ждет новый фильм Уэса Андерсона
Евгений Баженов отметил Бенисио Дель Торо и Билла Мюррея, играющих в «Французском вестнике», усомнившись в повторении кассового успеха «Отеля "Гранд Будапешт"».
Блогер и кинокритик BadComedian (Евгений Баженов) в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» рассказал о своем отношении к режиссеру Уэсу Андерсону и поделился ожиданиями от выхода его нового фильма.
Российская премьера картины «Французский вестник. Приложение к газете "Либерти. Канзас ивнинг сан"» состоится 18 ноября. Главные роли в картине сыграли Бенисио Дель Торо, Эдриан Броуди, Тильда Суинтон, Билл Мюррей, Фрэнсис МакДорманд и Тимоти Шаламе.
«Сам фильм я не видел, но Уэс Андерсон – безумно талантливый и очень интересный режиссер. Большинство его картин я смотрел, мне они очень нравятся, они положительные, интересно снятые и визуально необычные. Всегда интересно наблюдать за его творчеством, и новый фильм я обязательно посмотрю, тем более там снимается Бенисио Дель Торо, я тоже очень люблю этого актера. Там отличный актерский состав – и старые звезды, и новые, и опять же Билл Мюррей. По части актеров к Уэсу Андерсону тяжело какие-то вопросы задавать, потому что актерский состав великолепный», - сказал BadComedian.
Он также признался, что соскучился по Андерсону, поэтому в его новом фильме не обязательно должны быть «сюрпризы или прорывы».
«Это режиссер, за которым не следить нельзя. Я жду не сюрпризов, а именно его фильма. Потому что мне доставляют удовольствие именно его фильмы, а не что-то там необычное. Так как он снимает фильмы не каждые полгода, то не успевает надоесть своей стилистикой. Каждый раз он, - как глоток свежего воздуха. Потом он опять на какое-то время занимается проектами, и опять выходит, и ты опять соскучился по Уэсу Андерсону», - подчеркнул кинокритик.
Баженов указал на самую раскрученную работу Андерсона, признав, что российские зрители в этом случае вряд ли массово пойдут именно «на режиссера».
«Нет такого, что все идут на Уэса Андерсона. Это не такое имя, как Тарантино или Спилберг, и можно говорить, что идут «на режиссера». Да, его знают, наверное, многие зрители, но нет такого, что: «Это новый фильм Тарантино. Обязательно надо идти!» Лучший его фильм тяжело назвать, но я назвал бы самый известный, самый захайпленый, чтобы всем стало понятно, кто такой Уэс Андерсон. Хочется сказать «Отель "Гранд Будапешт"», хотя и «Королевство полной луны»… У него все фильмы весьма интересные», - считает BadComedian.
При этом он прогнозирует, что у «Французского вестника» не будет рекордных сборов.
«Тот же «Отель "Гранд Будапешт"» собрал довольно много, но он очень промотировался, у него была номинация на «Оскар», он сильно раскручивался и был заметен. Сейчас же ситуация крайне плохая для всех фильмов. Если смотреть на его предыдущий фильм «Остров собак», он собрал не очень хорошо и не настолько известный. Мне кажется, что и с «Французским вестником» будет то же самое, он не соберет такую кассу, как "Гранд Будапешт"», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
52-летний американский режиссер Уэс Андерсон несколько раз номинировался на «Оскар». В основе его оригинального авторского стиля лежит симметрия кадра. В числе самых известных работ Андерсона картины «Отель "Гранд Будапешт"», «Семейка Тененбаум», «Королевство полной луны», а также мультфильмы «Бесподобный мистер Фокс» и «Остров собак».
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