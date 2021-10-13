«Двойные стандарты». BadComedian заступился за сериал «Игра в кальмара»

Претензии к сериалу «Игра в кальмара» необоснованны, так как лента не предназначена для несовершеннолетних зрителей и имеет соответствующую маркировку, которой зачастую пренебрегают не менее жестокие российские картины, заявил блогер и кинокритик Евгений Баженов, известный под псевдонимом BadComedian в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН».

Накануне Лига безопасного интернета попросила психологов проверить сериал «Игра в кальмара» из-за возможного негативного влияния на несовершеннолетних.

«Сериал с маркировкой «18+», а что если дети посмотрят любой фильм «18+» категории? Это вопрос к родителям, почему ваши дети смотрят фильмы «18+», на всех телевизорах современных есть возможность ограничивать доступ, тот же Netflix позволяет войти в детский режим. Почему родители не хотят никак заботиться о своих детях, не смотрят, где они там лазают, в интернете куда заходят и так далее? Вину всю пытаются свалить на контент. Надо за детьми следить, надо с родителей спрашивать», - отметил Баженов.

По его словам, общество всегда пытается обвинить западные картины в какой-либо пропаганде, закрывая глаза на жестокость в российских фильмах.

«Винят контент с Запада, это обязательно «Игра в кальмара» или какой-то блокбастер, вот он именно наших детей сломает. Когда у нас «Союз спасения» с «13+» рейтингом показывается в кинотеатрах, где головы отрываются, это нормально, это наши дети воспринимают отлично. Когда по телевизору днем какие-нибудь сериалы про ментов и так далее показывают, это тоже нормально и правильно. В любом фильме при желании можно что-то угрожающее найти, особенно в фильмах взрослой категории», - подчеркнул кинокритик.