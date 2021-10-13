«Двойные стандарты». BadComedian заступился за сериал «Игра в кальмара»
Евгений Баженов назвал причины рекордной популярности сериала по всему миру и призвал общественность следить за жестокостью в российском кино.
Претензии к сериалу «Игра в кальмара» необоснованны, так как лента не предназначена для несовершеннолетних зрителей и имеет соответствующую маркировку, которой зачастую пренебрегают не менее жестокие российские картины, заявил блогер и кинокритик Евгений Баженов, известный под псевдонимом BadComedian в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН».
Накануне Лига безопасного интернета попросила психологов проверить сериал «Игра в кальмара» из-за возможного негативного влияния на несовершеннолетних.
«Сериал с маркировкой «18+», а что если дети посмотрят любой фильм «18+» категории? Это вопрос к родителям, почему ваши дети смотрят фильмы «18+», на всех телевизорах современных есть возможность ограничивать доступ, тот же Netflix позволяет войти в детский режим. Почему родители не хотят никак заботиться о своих детях, не смотрят, где они там лазают, в интернете куда заходят и так далее? Вину всю пытаются свалить на контент. Надо за детьми следить, надо с родителей спрашивать», - отметил Баженов.
По его словам, общество всегда пытается обвинить западные картины в какой-либо пропаганде, закрывая глаза на жестокость в российских фильмах.
«Винят контент с Запада, это обязательно «Игра в кальмара» или какой-то блокбастер, вот он именно наших детей сломает. Когда у нас «Союз спасения» с «13+» рейтингом показывается в кинотеатрах, где головы отрываются, это нормально, это наши дети воспринимают отлично. Когда по телевизору днем какие-нибудь сериалы про ментов и так далее показывают, это тоже нормально и правильно. В любом фильме при желании можно что-то угрожающее найти, особенно в фильмах взрослой категории», - подчеркнул кинокритик.
Блогер также объяснил «невероятную» популярность сериала - сегодня корейская тематика в целом переживает подъем в индустрии кино и музыки, к тому же зрители соскучились по «Голодным играм».
«Мне кажется, он вышел в нужное время в нужном месте. Корейская тематика на подъеме, несколько лет подряд мы все слышали про корейские топовые фильмы – сначала был «Сквозь снег», потом «Поезд в Пусан», потом «Паразиты» просто выстрелили невероятно, плюс корейская тематика в сфере музыки невероятными шагами прыгает, буквально захватывая слушателей, теперь еще в сериальной тематике. Netflix нужен контент, он скупает его везде, он поставил не особо уверенно на лошадку корейского сериала, который из-за интересного дизайна, тематики выстрелил так, как выстрелил. Мне кажется, был вакуум после «Голодных игр», возможно, зритель соскучился по подобной тематике, она не смогла не захватить голодного по «Голодным играм» зрителя. Плюс социальная повесточка, здесь есть иголки социальные, которые втыкаются в восприятие зрителя», - объяснил собеседник «Радиоточки НСН».
«Игра в кальмара» стал самым популярным сериалом Netflix. Его посмотрели со 111 миллионов аккаунтов. Предыдущем лидером был сериал «Бриджертоны» — его посмотрели 82 миллиона пользователей.
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