«Глобальная смерть». Путина попросят спасти концертную индустрию
Концертная отрасль несет беспрецедентные убытки на фоне ограничений, связанных с пандемией, в связи с чем организаторы негосударственных мероприятий намерены обратиться с просьбой о помощи к президенту России Владимиру Путину.
«Единственное, что нам осталось сделать, и мы, я думаю, этим воспользуемся в ближайшее время, - это письмо президенту, потому что полтора года назад он первым нас поддержал», - сказала на пресс-конференции в ТАСС президент Ассоциации концертно-театральных и билетных организаций (КТиБО) Надежда Соловьева.
По ее словам, все остальные методы уже испробованы, «мы много раз писали в правительство».
«Глобально индустрия умерла. Работают только те, кого субсидирует государство», - подчеркнула Соловьева, назвав ситуацию в отрасли «совершенно отчаянной».
Со своей стороны, генеральный директор KASSIR.RU Алла Фомина отметила, что после встречи с Путина с представителями малого и среднего бизнеса, были приняты меры, позволившие спасти многие предприятия от банкротства.
«Был принят ряд мер, которые поддержали нашу индустрию, негосударственный сектор, благодаря чему огромное количество предприятий не обанкротились», - подчеркнула Фомина.
В их числе она, в частности, назвала постановление 422, которое регулировало возврат денег за билеты по отмененным и перенесенным мероприятиям.
Ранее сообщалось об отмене в России и переносе на 2022 год ряда музыкальных фестивалей из-за ситуации с коронавирусом. В их числе, в частности, Грушинский фестиваль, «Усадьба Jazz», «Нашествие», Dobrofest, «Боль», «Дикая мята», VK Fest.
При этом авиакомпания «Уральские авиалинии» вернула полную стоимость авиабилетов гостям фестиваля «Нашествие». Компания, являющаяся партнером фестиваля, проявила лояльность и после письменного обращения пошла навстречу клиентам, купившим невозвратные билеты.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,8 млн+19 630 / сут.
Умерли
179 тыс.+820 / сут.
Выздоровели
6,1 млн+19 661 / сут.
- «Глобальная смерть». Путина попросят спасти концертную индустрию
- Министр Канады по делам женщин обратилась к талибам, назвав их братьями
- Россия установила новый антирекорд по смертности от COVID-19 за сутки
- Производители молока сообщили о дефиците и резком росте себестоимости продукции
- В России ограничат количество домашних животных в квартирах
- «Хранил в холодильнике». СК раскрыл имя убийцы тюменской девочки и жуткие подробности
- Талибы напали на журналиста, снимавшего репортаж о безработице в Кабуле
- Российскую границу укрепят системой загоризонтных станций
- Экономист рассказал, зачем россияне скупают доллары
- В Минобороны Великобритании предупредили о возможном теракте в Кабуле
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru