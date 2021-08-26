«Глобальная смерть». Путина попросят спасти концертную индустрию

Концертная отрасль несет беспрецедентные убытки на фоне ограничений, связанных с пандемией, в связи с чем организаторы негосударственных мероприятий намерены обратиться с просьбой о помощи к президенту России Владимиру Путину.

«Единственное, что нам осталось сделать, и мы, я думаю, этим воспользуемся в ближайшее время, - это письмо президенту, потому что полтора года назад он первым нас поддержал», - сказала на пресс-конференции в ТАСС президент Ассоциации концертно-театральных и билетных организаций (КТиБО) Надежда Соловьева.

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По ее словам, все остальные методы уже испробованы, «мы много раз писали в правительство».

«Глобально индустрия умерла. Работают только те, кого субсидирует государство», - подчеркнула Соловьева, назвав ситуацию в отрасли «совершенно отчаянной».

Со своей стороны, генеральный директор KASSIR.RU Алла Фомина отметила, что после встречи с Путина с представителями малого и среднего бизнеса, были приняты меры, позволившие спасти многие предприятия от банкротства.

«Был принят ряд мер, которые поддержали нашу индустрию, негосударственный сектор, благодаря чему огромное количество предприятий не обанкротились», - подчеркнула Фомина.

В их числе она, в частности, назвала постановление 422, которое регулировало возврат денег за билеты по отмененным и перенесенным мероприятиям.

Ранее сообщалось об отмене в России и переносе на 2022 год ряда музыкальных фестивалей из-за ситуации с коронавирусом. В их числе, в частности, Грушинский фестиваль, «Усадьба Jazz», «Нашествие», Dobrofest, «Боль», «Дикая мята», VK Fest.

При этом авиакомпания «Уральские авиалинии» вернула полную стоимость авиабилетов гостям фестиваля «Нашествие». Компания, являющаяся партнером фестиваля, проявила лояльность и после письменного обращения пошла навстречу клиентам, купившим невозвратные билеты.


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Фото:Instagram/savshow
ТЕГИ:МузыкантыВладимир ПутинКонцерт
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