«Глобальная смерть». Путина попросят спасти концертную индустрию

По ее словам, все остальные методы уже испробованы, «мы много раз писали в правительство».

«Глобально индустрия умерла. Работают только те, кого субсидирует государство», - подчеркнула Соловьева, назвав ситуацию в отрасли «совершенно отчаянной».

Со своей стороны, генеральный директор KASSIR.RU Алла Фомина отметила, что после встречи с Путина с представителями малого и среднего бизнеса, были приняты меры, позволившие спасти многие предприятия от банкротства.

«Был принят ряд мер, которые поддержали нашу индустрию, негосударственный сектор, благодаря чему огромное количество предприятий не обанкротились», - подчеркнула Фомина.

В их числе она, в частности, назвала постановление 422, которое регулировало возврат денег за билеты по отмененным и перенесенным мероприятиям.

Ранее сообщалось об отмене в России и переносе на 2022 год ряда музыкальных фестивалей из-за ситуации с коронавирусом. В их числе, в частности, Грушинский фестиваль, «Усадьба Jazz», «Нашествие», Dobrofest, «Боль», «Дикая мята», VK Fest.

При этом авиакомпания «Уральские авиалинии» вернула полную стоимость авиабилетов гостям фестиваля «Нашествие». Компания, являющаяся партнером фестиваля, проявила лояльность и после письменного обращения пошла навстречу клиентам, купившим невозвратные билеты.



