СМИ: Концерты в формате COVID-free могут разрешить в России
В Российской Федерации в ближайшее время может появиться новый порядок, который регламентирует проведение концертов, в том числе в режиме COVID-free. В дальнейшем такой формат предполагается распространить на другие сферы. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники в концертной индустрии.
Инсайдер рассказал, что такая информация была озвучена на недавней встрече с представителями российских властей. Формат «COVID-free» означает, что на выступления будет разрешён вход только тем зрителям, которые готовы представить три варианта документов: сертификат о полной вакцинации от коронавируса, справку об отрицательном ПЦР-тесте, либо недавно перенесенном заболевании COVID-19. В таком случае залы можно будет заполнять на 100%.
Источник информагентства во властных структурах подтвердил, что эта тема сейчас прорабатывается. Предполагается, что санитарные требования будут распространяться на всех участников концертной деятельности, в том числе, на охрану.
Впоследствии формат COVID-free может быть распространен также на спортивные, общественные и другие мероприятия с массовым участием людей. Действующее постановление Роспотребнадзора даёт региональным властям право принимать решения о возможности проведения массовых мероприятий с учетом коэффициента распространения коронавируса, темпа прироста заболеваемости за неделю и охвата тестирования населения методом ПЦР.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru