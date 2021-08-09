СМИ: Концерты в формате COVID-free могут разрешить в России

В Российской Федерации в ближайшее время может появиться новый порядок, который регламентирует проведение концертов, в том числе в режиме COVID-free. В дальнейшем такой формат предполагается распространить на другие сферы. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники в концертной индустрии.

Инсайдер рассказал, что такая информация была озвучена на недавней встрече с представителями российских властей. Формат «COVID-free» означает, что на выступления будет разрешён вход только тем зрителям, которые готовы представить три варианта документов: сертификат о полной вакцинации от коронавируса, справку об отрицательном ПЦР-тесте, либо недавно перенесенном заболевании COVID-19. В таком случае залы можно будет заполнять на 100%.

Источник информагентства во властных структурах подтвердил, что эта тема сейчас прорабатывается. Предполагается, что санитарные требования будут распространяться на всех участников концертной деятельности, в том числе, на охрану.

Впоследствии формат COVID-free может быть распространен также на спортивные, общественные и другие мероприятия с массовым участием людей. Действующее постановление Роспотребнадзора даёт региональным властям право принимать решения о возможности проведения массовых мероприятий с учетом коэффициента распространения коронавируса, темпа прироста заболеваемости за неделю и охвата тестирования населения методом ПЦР.

