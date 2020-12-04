Главред НЛО: Правительство недооценивает культуру в роли пропаганды

Ирина Прохорова заявила НСН, что в современном мире правительство оказывает помощь только пропагандистским СМИ.

Руководство журнала «Вокруг света» решило приостановить выпуск бумажной версии издания, объявив о его продаже.

Главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова в интервью НСН отметила, что в современном мире правительство сменило приоритет, оказывая помощь только пропагандистским СМИ.

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«Когда я читаю подобные новости, у меня всегда возникает наивный вопрос. Вот мы узнали, что на следующий год заложен большой бюджет на медиа, причем на пропагандистские. И удивительно, что роль культуры всегда недооценивается в этой пропаганде. Почему-то считается, что у нас только преподнесение каких-то новостей и событий является частью пропагандистской машины. А вот старейший журнал «Вокруг света» – очень важный просветительский журнал – почему-то никто не хотел поддержать, прежде всего, я говорю о государстве. Произошел невероятный перекос представления о приоритетах», – прокомментировала она.

Прохорова также в эфире НСН предложила снять фильм об ушедшей Ирине Антоновой.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:НЛОКнигиИрина Прохорова
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