Главные кинопремьеры перенесли из-за коронавирусных ограничений

Прокатные компании изменили даты выхода фильмов на экраны кинотеатров. Так, премьера фильма Marvel «Вечные» перенесена на 8 ноября, а картины Ридли Скотта «Последняя дуэль» - на 18 ноября. Перенесен релиз картины Уэса Андерсона «Французский Вестник. Приложение к газете „Либерти, Канзас Ивнинг Сан“».

Премьера фильма «Море волнуется раз» Николая Хомерики состоится 9 декабря.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, устанавливающий с 30 октября по 7 ноября в России нерабочие дни с сохранением заработной платы.

