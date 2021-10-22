Главные кинопремьеры перенесли из-за коронавирусных ограничений
Из-за введенных в Москве ограничительных мер на фоне эпидемии коронавируса и введения нерабочих дней пришлось перенести несколько кинопремьер, сообщает телеканал «360».
Прокатные компании изменили даты выхода фильмов на экраны кинотеатров. Так, премьера фильма Marvel «Вечные» перенесена на 8 ноября, а картины Ридли Скотта «Последняя дуэль» - на 18 ноября. Перенесен релиз картины Уэса Андерсона «Французский Вестник. Приложение к газете „Либерти, Канзас Ивнинг Сан“».
Премьера фильма «Море волнуется раз» Николая Хомерики состоится 9 декабря.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, устанавливающий с 30 октября по 7 ноября в России нерабочие дни с сохранением заработной платы.
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