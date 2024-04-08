Глава ФПБК Бородин: Собчак снимет фильм о Пугачевой

Телеведущая Ксения Собчак снимет фильм о певице Алле Пугачевой. Об этом заявил глава «Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией» Виталий Бородин.

Собчак назвала возможное признание Аллы Пугачевой иноагентом большой ошибкой

«В Сети появилась информация, что вездесущая журналистка Ксения Собчак и ее команда работают над созданием фильма про Аллу Пугачеву», — написал Бородин в своем Telegram-канале.

По словам активиста, проект призван «спасти репутацию» артистки и напомнить о фигуре «звезды, которая пережила всех советских генсеков».

Ранее Виталий Бородин заявил, что Генпрокуратура направила в Минюст обращение по вопросу процедуры признания Аллы Пугачевой иноагентом, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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