Глава ФПБК Бородин: Собчак снимет фильм о Пугачевой

«В Сети появилась информация, что вездесущая журналистка Ксения Собчак и ее команда работают над созданием фильма про Аллу Пугачеву», — написал Бородин в своем Telegram-канале.

По словам активиста, проект призван «спасти репутацию» артистки и напомнить о фигуре «звезды, которая пережила всех советских генсеков».

Ранее Виталий Бородин заявил, что Генпрокуратура направила в Минюст обращение по вопросу процедуры признания Аллы Пугачевой иноагентом, напоминает RT.

