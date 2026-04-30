Глава «Эксмо» после допросов СК пообещал не маркировать все книги подряд
Процедуры маркировки книг в «Эксмо» не допускают формального подхода «на всякий случай», сказал НСН Евгений Капьев.
В крупнейшем российском издательстве «Эксмо» не станут маркировать книги «на всякий случай» после допросов сотрудников, сказал НСН гендиректор издательства Евгений Капьев.
В пресс-службе «Эксмо» ранее сообщили, что Капьева и сотрудников издательства отпустили из Следственного комитета без повесток. Сотрудники вернулись к работе в штатном режиме. Капьев отметил, что претензии касались книг, изданных до внедрения процедуры проверки и маркировки книг.
«Наши процедуры маркировки книг выстроены предельно чётко: они не допускают формального подхода "на всякий случай" и основаны на детальном анализе содержания. Благодаря этому мы обеспечиваем высокое качество отбора и маркировки изданий. Важно отметить, что все поступившие претензии касались книг, изданных до внедрения текущих регламентов, — к публикациям, прошедшим через обновлённую систему, вопросов не возникало», — сказал собеседник НСН.
21 апреля гендиректор издательства «Эксмо» и ряд его сотрудников были задержаны для допроса в рамках уголовного дела об организации деятельности экстремистской организации. Следственные органы считают, что сотрудники «Эксмо» создали схему распространения среди несовершеннолетних литературы с ЛГБТ-содержанием (Верховный суд России признал международное общественное движение ЛГБТ экстремистской организацией и запретил его в РФ). В центре внимания — романы Елены Малисовой (внесена Минюстом РФ в список иностранных агентов) и Катерины Сильвановой (внесена Минюстом РФ в список иностранных агентов) «Лето в пионерском галстуке» и «О чём молчит ласточка».
Указанные произведения были опубликованы в 2021 году издательством Popcorn Books. В 2023 году Верховный суд РФ признал международное общественное движение ЛГБТ экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории страны. После возбуждения уголовного дела из‑за упомянутых книг владелец Popcorn Books принял решение о продаже бизнеса: 51% акций издательства перешло к «Эксмо».
В мае 2025 года расследование продолжилось: обвинения в организации деятельности экстремистской организации были предъявлены директору по дистрибуции «Эксмо» Анатолию Норовяткину и другим сотрудникам издательства, а также троим работникам Individuum. Руководитель Popcorn Books и Individuum Дмитрий Протопопов был включён в перечень террористов и экстремистов. В январе 2026 года издательство Popcorn Books объявило о закрытии.
Ранее вице-президент Российского книжного союза Леонид Палько говорил НСН, что Капьев не имеет никакого отношения к выдвинутым против него обвинениям в торговле экстремистской литературой. Он мог пострадать из-за недобросовестных сотрудников.
