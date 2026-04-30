21 апреля гендиректор издательства «Эксмо» и ряд его сотрудников были задержаны для допроса в рамках уголовного дела об организации деятельности экстремистской организации. Следственные органы считают, что сотрудники «Эксмо» создали схему распространения среди несовершеннолетних литературы с ЛГБТ-содержанием (Верховный суд России признал международное общественное движение ЛГБТ экстремистской организацией и запретил его в РФ). В центре внимания — романы Елены Малисовой (внесена Минюстом РФ в список иностранных агентов) и Катерины Сильвановой (внесена Минюстом РФ в список иностранных агентов) «Лето в пионерском галстуке» и «О чём молчит ласточка».



Указанные произведения были опубликованы в 2021 году издательством Popcorn Books. В 2023 году Верховный суд РФ признал международное общественное движение ЛГБТ экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории страны. После возбуждения уголовного дела из‑за упомянутых книг владелец Popcorn Books принял решение о продаже бизнеса: 51% акций издательства перешло к «Эксмо».



В мае 2025 года расследование продолжилось: обвинения в организации деятельности экстремистской организации были предъявлены директору по дистрибуции «Эксмо» Анатолию Норовяткину и другим сотрудникам издательства, а также троим работникам Individuum. Руководитель Popcorn Books и Individuum Дмитрий Протопопов был включён в перечень террористов и экстремистов. В январе 2026 года издательство Popcorn Books объявило о закрытии.

Ранее вице-президент Российского книжного союза Леонид Палько говорил НСН, что Капьев не имеет никакого отношения к выдвинутым против него обвинениям в торговле экстремистской литературой. Он мог пострадать из-за недобросовестных сотрудников.

