Россияне назвали бюджет на майские праздники
Около 26% россиян планируют потратить на майские праздники не более 5 тысяч рублей, следует из опроса агентства ORO, результаты которого есть у «Газеты.Ru». В среднем бюджет с учетом тех, кто не собирается тратиться, составляет около 8 400 рублей.
При этом треть опрошенных намерена увеличить расходы на длинные выходные, 39% планируют сохранить их на уровне прошлого года, а 27% — сократить. Помимо тех, кто укладывается в 5 тысяч рублей, 24% закладывают бюджет в 6-10 тысяч рублей, а 16% — от 11 до 25 тысяч рублей.
Наиболее популярной статьей расходов стали товары для дачи и пикника — их выбрали 43% респондентов. Также в списке — поездки и проживание (35%), доставка готовой еды (33%), праздничные продукты и напитки (32%), путешествия (31%) и развлечения (25%).
Как отметили в ORO, такие показатели говорят о более осторожной модели потребления: россияне чаще планируют расходы заранее, избегают крупных трат и предпочитают доступные форматы отдыха, такие как дача и пикники. В опросе приняли участие тысяча человек, передает «Радиоточка НСН».
