Россияне назвали бюджет на майские праздники

Около 26% россиян планируют потратить на майские праздники не более 5 тысяч рублей, следует из опроса агентства ORO, результаты которого есть у «Газеты.Ru». В среднем бюджет с учетом тех, кто не собирается тратиться, составляет около 8 400 рублей.

При этом треть опрошенных намерена увеличить расходы на длинные выходные, 39% планируют сохранить их на уровне прошлого года, а 27% — сократить. Помимо тех, кто укладывается в 5 тысяч рублей, 24% закладывают бюджет в 6-10 тысяч рублей, а 16% — от 11 до 25 тысяч рублей.