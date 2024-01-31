«Это вам не Лукьяненко!»: BadComedian не поверил в успех экранизации «Авиатора»

«На мой взгляд, это не очень коммерческое кино. Фигура Хабенского не так уж и привлечет в данный момент людей. Я думаю, что максимум 2,5 миллиона долларов будет у фильма Кончаловского. Если не будет интересно, люди не пойдут вообще, реклама не поможет. Кончаловский никогда не был массовым режиссером, только «Антикиллер» был в начале его карьеры массовым. С тех пор он что-то ближе к артхаусу снимал, для меня пропал вообще», - отметил он.

По его словам, сегодня зрители охотнее идут на экранизации классиков, а из современных авторов успехом в кино могут похвастаться только Сергей Лукьяненко и Виктор Пелевин.

«Я не читаю, не знаю оригинал. В современной литературе не очень разбираюсь, но я такого автора не знаю. То есть, обычный человек, скорее всего, тоже не слышал. Я не думаю, что люди сразу пойдут смотреть по произведению экранизацию. Сегодня берут часто старых авторов, заезженных, которые еще со школы всем известны. Естественно, это привлечет больше внимания, чем современные авторы. Есть и исключения, конечно, например, Сергей Лукьяненко. Если на постере написано, что фильм по Лукьяненко, это другое… «Ночной дозор» всем известен. Пелевин тоже собирал. Есть авторы, которые соберут», - добавил собеседник НСН.

Ранее стало известно, что режиссер и киноактёр из Сербии Эмир Кустурица собирается снять фильм по мотивам романа «Лавр» российского писателя Евгения Водолазкина. Писатель признался, что Кустурица - один из его любимых режиссёров, которого он оценивает как великого. Кроме того, по словам Водолазкина, он очень хорошо знает русскую культуру и, в частности, современную литературу, передает «Радиоточка НСН».

