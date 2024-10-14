Гильдия продюсеров России учредила новую Национальную кинопремию

Гильдия продюсеров России на общем собрании в Москве учредила новую премию за достижения в области кинематографии, первая церемония вручения запланирована в 2025 году.

Президент Гильдии продюсеров России Ренат Давлетьяров отметил, что церемония вручения первых наград пройдет в следующем году весной. Он подчеркнул важность поощрения достижений в киноиндустрии. Давлетьяров также предложил уделить внимание социально значимым темам в кино, таким как исторические, детские и военно-патриотические фильмы, определив их в качестве приоритетных направлений для господдержки.