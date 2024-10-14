Гильдия продюсеров России учредила новую Национальную кинопремию

Гильдия продюсеров России на общем собрании в Москве учредила новую премию за достижения в области кинематографии, первая церемония вручения запланирована в 2025 году.

Президент Гильдии продюсеров России Ренат Давлетьяров отметил, что церемония вручения первых наград пройдет в следующем году весной. Он подчеркнул важность поощрения достижений в киноиндустрии. Давлетьяров также предложил уделить внимание социально значимым темам в кино, таким как исторические, детские и военно-патриотические фильмы, определив их в качестве приоритетных направлений для господдержки.

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На мероприятии также присутствовали представители российских ведомств и министерств, крупного бизнеса и прессы. Участниками стали известные продюсеры, такие как Вадим Галыгин и Алексей Учитель. В рамках собрания также обсуждалась роль общественных организаций в изменяющейся реальности кинопроизводства.

Директор департамента кинематографии Минкультуры РФ Дмитрий Давиденко отметил значимость тесного взаимодействия министерства с продюсерским сообществом. Он также подчеркнул необходимость совместной работы для предупреждения и предотвращения негативных последствий в кинопроектах.

Ранее режиссер Никита Михалков анонсировал создание евразийской кинопремии «Бриллиантовая бабочка». Он заявил о создании аналога «Оскара» на Санкт-Петербургском международном форуме объединенных культур. По словам Михалкова, первое вручение наград состоится уже в октябре 2025 года, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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