Гильдия продюсеров России учредила новую Национальную кинопремию
Гильдия продюсеров России на общем собрании в Москве учредила новую премию за достижения в области кинематографии, первая церемония вручения запланирована в 2025 году.
Президент Гильдии продюсеров России Ренат Давлетьяров отметил, что церемония вручения первых наград пройдет в следующем году весной. Он подчеркнул важность поощрения достижений в киноиндустрии. Давлетьяров также предложил уделить внимание социально значимым темам в кино, таким как исторические, детские и военно-патриотические фильмы, определив их в качестве приоритетных направлений для господдержки.
На мероприятии также присутствовали представители российских ведомств и министерств, крупного бизнеса и прессы. Участниками стали известные продюсеры, такие как Вадим Галыгин и Алексей Учитель. В рамках собрания также обсуждалась роль общественных организаций в изменяющейся реальности кинопроизводства.
Директор департамента кинематографии Минкультуры РФ Дмитрий Давиденко отметил значимость тесного взаимодействия министерства с продюсерским сообществом. Он также подчеркнул необходимость совместной работы для предупреждения и предотвращения негативных последствий в кинопроектах.
Ранее режиссер Никита Михалков анонсировал создание евразийской кинопремии «Бриллиантовая бабочка». Он заявил о создании аналога «Оскара» на Санкт-Петербургском международном форуме объединенных культур. По словам Михалкова, первое вручение наград состоится уже в октябре 2025 года, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В РСТ сообщили о снижении интереса россиян к зарубежным турам
- Промоушен Hardcore лишили лицензии на проведение боксерских поединков
- В России предложили создать аналог Нобелевской премии в странах БРИКС
- Гильдия продюсеров России учредила новую Национальную кинопремию
- Минобороны РФ сообщило о старте российско-пакистанских учений «Дружба-2024»
- Евросоюз расширил антимолдавские санкции
- Трамп потребовал от Харрис пройти тест на остроту ума
- Катя Лель решила не судиться с Отаром Кушанашвили
- ВЦИОМ: Каждый третий россиянин гордится цирком в России
- Зоопарк Гонконга закрыли из-за загадочной гибели восьми обезьян
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru