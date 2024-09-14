Михалков сообщил о создании евразийской кинопремии «Бриллиантовая бабочка»

Режиссер Никита Михалков анонсировал создание евразийской кинопремии «Бриллиантовая бабочка», сообщает NEWS.ru.

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Михалков заявил о создании аналога «Оскара» на Санкт-Петербургском международном форуме объединенных культур.

По словам Михалкова, первое вручение наград состоится уже в октябре 2025 года. Призом за лучший фильм является один миллион долларов.

Ранее Михалков заявил о катастрофическом упадке актерского уровня, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Софья Сандурская
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