Михалков сообщил о создании евразийской кинопремии «Бриллиантовая бабочка»
14 сентября 202420:56
Режиссер Никита Михалков анонсировал создание евразийской кинопремии «Бриллиантовая бабочка», сообщает NEWS.ru.
Михалков заявил о создании аналога «Оскара» на Санкт-Петербургском международном форуме объединенных культур.
По словам Михалкова, первое вручение наград состоится уже в октябре 2025 года. Призом за лучший фильм является один миллион долларов.
Ранее Михалков заявил о катастрофическом упадке актерского уровня, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru